Як перейти з контракту на бюджет у коледжі: повний перелік пільг і терміни

Хто може претендувати на бюджет

Переведення з контракту на бюджет відбувається у два етапи:

Спочатку - пільгові категорії (за наявності відповідних підтверджуючих документів).

Потім - решта контрактників, відповідно до рейтингу.

Переведення можливе лише за відсутності осіб попередньої категорії або їх письмової відмови. Також важливо: абітурієнт спочатку має бути зарахований на контракт, а потім уже може бути переведений.

Коли відбувається переведення:

для вступників на базі 9 класів (базова середня освіта) - до 8 серпня;

для вступників після 11 класів (повна середня освіта) - до 26 серпня.

Хто підлягає обов'язковому переведенню

Перелік категорій, які мають бути переведені обов’язково, передбачений пунктом 2 розділу VIII Порядку прийому. До них належать:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

чорнобильці, які мають право на вступ за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які не можуть відвідувати заклад освіти;

постраждалі учасники Революції Гідності та учасники бойових дій (крім строковиків);

особи, що перебували в полоні через збройну агресію РФ;

діти-сироти, діти без батьківського піклування;

вступники з тимчасово окупованих територій (які переселилися після 1 січня 2025 року);

діти загиблих військових, правоохоронців, учасників бойових дій, полонених тощо;

шахтарі зі стажем від 3 років або діти шахтарів;

іноземці та закордонні українці в межах квоти.

Хто ще може бути переведений

Також передбачено можливість переведення за конкурсним рішенням, якщо вступник:

отримав позитивну оцінку на співбесіді або творчому конкурсі;

зареєстрований у населеному пункті, де були бойові дії (станом на 1 липня року вступу);

є внутрішньо переміщеною особою;

є дитиною з багатодітної родини (п’ятеро і більше дітей);

подав документи, які підтверджують право на спеціальні умови вже після завершення прийому заяв.

Що буде, якщо місць не вистачить

Якщо бюджетних місць для обов’язкового переведення не вистачає, заклад має:

використати вакантні місця з інших спеціальностей цієї галузі;

за їх відсутності - місця з інших галузей знань або іншої форми навчання;

звернутися до державного замовника з запитом про виділення додаткових місць (за рахунок повернених з інших ЗВО).

Рішення щодо такого переведення ухвалює конкурсна комісія державного чи регіонального замовника.

Що варто знати вступникам