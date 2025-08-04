Як перейти з контракту на бюджет у коледжі: повний перелік пільг і терміни

У 2025 році вступники до коледжів, які зараховані на контракт, мають шанс отримати бюджетне місце. Це можливо у разі наявності вакантних місць державного або регіонального замовлення, якщо абітурієнт відповідає певним критеріям.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Переведення з контракту на бюджет відбувається у два етапи:
Переведення можливе лише за відсутності осіб попередньої категорії або їх письмової відмови. Також важливо: абітурієнт спочатку має бути зарахований на контракт, а потім уже може бути переведений.
Коли відбувається переведення:
Перелік категорій, які мають бути переведені обов’язково, передбачений пунктом 2 розділу VIII Порядку прийому. До них належать:
Також передбачено можливість переведення за конкурсним рішенням, якщо вступник:
Якщо бюджетних місць для обов’язкового переведення не вистачає, заклад має:
Рішення щодо такого переведення ухвалює конкурсна комісія державного чи регіонального замовника.
Раніше ми детально розповідали, як відбувається вступ до коледжів цьогоріч і кому можуть відмовити у прийомі заяви.
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