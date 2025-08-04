Как перейти с контракта на бюджет в колледже: полный перечень льгот и сроки

В 2025 году поступающие в колледжи, которые зачислены на контракт, имеют шанс получить бюджетное место. Это возможно при наличии вакантных мест государственного или регионального заказа, если абитуриент соответствует определенным критериям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".
Перевод с контракта на бюджет происходит в два этапа:
Перевод возможен только при отсутствии лиц предыдущей категории или их письменного отказа. Также важно: абитуриент сначала должен быть зачислен на контракт, а потом уже может быть переведен.
Когда происходит перевод:
Перечень категорий, которые должны быть переведены обязательно, предусмотрен пунктом 2 раздела VIII Порядка приема. К ним относятся:
Также предусмотрена возможность перевода по конкурсному решению, если поступающий:
Если бюджетных мест для обязательного перевода не хватает, заведение должно:
Решение о таком переводе принимает конкурсная комиссия государственного или регионального заказчика.
Ранее мы подробно рассказывали, как происходит поступление в колледжи в этом году и кому могут отказать в приеме заявления.
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