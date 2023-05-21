Як пенсіонеру в Україні збільшити виплати ПФУ: особливості нового механізму

Зокрема, пенсіонери не можуть скористатися системою добровільних внесків, завдяки яким, наприклад, українець, що офіційно не працює, може збільшити свій страховий стаж, і таким чином збільшити розмір майбутньої пенсії.

У випадку з українцями, що вже отримують пенсії, діє інший механізм - так звана система благодійних пожертв.

"У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові, а решта 30% - як фінансовий ресурс на фінансування пенсій інших пенсіонерів", - йдеться в повідомленні.