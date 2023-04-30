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Як підтвердити робочий стаж, якщо трудова книжка залишилася в окупації: пояснення

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Неділя 30 квітня 2023 20:09
Як підтвердити робочий стаж, якщо трудова книжка залишилася в окупації: пояснення Фото: Як підтвердити робочий стаж, якщо трудова книжка залишилася в окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Внутрішні переселенці можуть підтвердити свій стаж роботи, навіть за відсутності трудової книжки. У таких випадках підтвердити стаж можна через онлайн-систему Пенсійного фонду України.

Як саме можна підтвердити робочий стаж, якщо трудова книга знаходиться в окупації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

З 2000 року в системі ПФУ зберігаються дані та генерується електронна трудова книжка.

Відновити інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного додатка для Android та IOS.

Щоб відновити втрачену інформацію, потрібно:

  • авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID.
  • перейти в меню "Комунікації з ПФУ" та обрати "Запит на отримання електронних документів".
  • З типів звернення обрати "Виписка з ЕТК", заповнити інші додаткові поля, підписати та надіслати звернення.

За кілька хвилин інформацію про періоди роботи можна буде знайти в розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, в Україні проведуть перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють.

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