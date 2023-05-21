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Как пенсионеру в Украине увеличить выплаты ПФУ: особенности нового механизма

Фото: как пенсионеру в Украине увеличить выплаты ПФУ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Пенсионеры в Украине могут увеличить размер пенсии. Для этого существует отдельный механизм, имеющий свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, пенсионеры не могут воспользоваться системой добровольных взносов, благодаря которым, например, официально не работающий украинец может увеличить свой страховой стаж, и таким образом увеличить размер будущей пенсии.

В случае с украинцами, уже получающими пенсии, действует другой механизм - так называемая система благотворительных пожертвований.

"В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% - как финансовый ресурс на финансирование пенсий других пенсионеров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, внутренние переселенцы могут подтвердить свой стаж работы, даже при отсутствии трудовой книжки. В таких случаях подтвердить стаж можно через онлайн-систему Пенсионного фонда Украины.

Напомним, в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

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