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Підвищення пенсій: хто в Україні отримає прибавку

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 11:43
Підвищення пенсій: хто в Україні отримає прибавку Фото: перераховані пенсії працюючим пенсіонерам заплатять у червні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні перерахують пенсії працюючим пенсіонерам. Це стосується осіб, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії набули 24 місяці страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

"З урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий в тому числі, по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться в травні", - йдеться в повідомленні.

При цьому виплата перерахованих пенсій буде проводитись, починаючи з червня та з доплатою за квітень та травень.

Нагадаємо, сума, на яку збільшується пенсія, в кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки залежить від того, який страховий стаж він має, та який заробіток одержував в період роботи.

Під час здійснення перерахунку фахівці Фонду аналізують доцільність та обирають оптимальний варіант розрахунку пенсії: або з урахуванням лише набутого страхового стажу, або страхового стажу і зарплати.

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