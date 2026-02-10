Як пенсіонерам на ТОТ та за кордоном не втратити виплати: у ПФУ надали інструкцію

Йдеться про проходження фізичної ідентифікації та подання заяви про неотримання коштів від РФ.

Кому варто терміново перевірити особистий кабінет

Фонд надіслав нагадування двом категоріям громадян. По-перше, це пенсіонери на ТОТ або за кордоном, які пропустили термін фізичної ідентифікації (до кінця минулого року). Без цієї процедури виплати можуть бути призупинені.

По-друге, це особи, які вже пройшли ідентифікацію у 2025 році, але досі не подали повідомлення про те, що вони не отримують пенсії чи інші соціальні виплати від РФ. У ПФУ закликають зробити це в найкоротший термін.

Як знайти повідомлення від ПФУ: покрокова інструкція

Перевірити наявність важливих вказівок можна двома способами.

Через вебпортал електронних послуг:

перейдіть на сайт portal.pfu.gov.ua;

авторизуйтесь через КЕП, "Дія.Підпис" або ID.GOV.UA;

у меню зліва оберіть розділ "Мої повідомлення";

відкрийте вкладку "Індивідуальні повідомлення" та ознайомтеся з текстом.

Через мобільний застосунок "Пенсійний фонд":