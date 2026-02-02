Не отримуєте пенсію з 1 січня? ПФУ пояснив, як поновити виплати у 2026 році
У 2026 році частині пенсіонерів і отримувачів страхових виплат зіткнулася з призупиненням нарахувань через невиконання обов’язкових вимог ПФУ. Зокрема ті, хто живе на ТОТ або за кордоном.
РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) розповідає, що потрібно зробити для поновлення виплат.
Чому виплати могли зупинити з 1 січня 2026 року
Для продовження отримання пенсій і страхових виплат у 2026 році до кінця 2025 року необхідно було:
- пройти фізичну ідентифікацію;
- або повідомити Пенсійний фонд про неотримання виплат від держави-агресора.
Ці вимоги стосуються отримувачів, які:
- проживають на тимчасово окупованих територіях;
- виїхали з ТОТ;
- тимчасово перебувають за межами України.
Ті, хто виконав ці умови, продовжили отримувати виплати без змін.
Водночас станом на 1 січня 2026 року 337 тисяч пенсіонерів не пройшли ідентифікацію та/або не подали підтвердження про відсутність виплат від РФ, тому не були включені до виплатних відомостей за січень.
Частині з них виплати вже відновили після проходження ідентифікації, а понад 48 тисячам пенсіонерів пенсію буде нараховано у лютому - разом із доплатою за січень.
Що таке фізична ідентифікація і кого вона стосується
Фізична ідентифікація - це процедура підтвердження особи отримувача виплат. Вона є загальноприйнятою світовою практикою, однак через війну в Україні її значення зросло. Головна мета нових вимог полягає у тому, щоб впевнитися, що виплату одержує саме та людина, якій вона призначена.
Нові правила діють із березня 2025 року і передбачають:
- проходження ідентифікації раз на рік;
- лише для осіб, які проживають на ТОТ або перебувають за кордоном.
Пенсіонери зі статусом ВПО, які змінили адресу проживання та отримують виплати на підконтрольній території, не зобов’язані проходити ідентифікацію, якщо в їхніх пенсійних справах не вказана адреса на ТОТ.
Для пенсіонерів зі статусом ВПО фізична ідентифікація не є новою. Раніше потрібно було з актуальною довідкою ВПО проходити ідентифікацію в "Ощадбанку" кожні шість місяців. Відтепер ідентифікацію раз на рік мають проходити лише ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебуває за кордоном. Цю норму уряд запровадив ще у березні 2025 року.
Окрім цього, з червня 2024 року діє вимога повідомляти ПФУ про неотримання виплат від держави-агресора. У фонді наголошують, що часу для виконання цих умов було достатньо, однак частина одержувачів почала з’ясовувати ситуацію лише після припинення виплат. Активне зростання звернень щодо відеоідентифікації фіксували з жовтня - їх кількість зросла у 3-5 разів.
Водночас ідентифікацію мали проходити не всі пенсіонери ВПО. Йдеться лише про осіб, які не змінили місце отримання пенсії, і в пенсійних справах яких залишалась адреса проживання на тимчасово окупованій території. У Пенсійному фонді підкреслили, що саме пенсіонер визначає адресу фактичного проживання, яка є підставою для нарахування виплат.
Як Пенсійний фонд інформував отримувачів
Ще в серпні 2025 року Пенсійний фонд повідомив одержувачів, у яких у пенсійних справах значилися адреси на ТОТ, про необхідність пройти ідентифікацію. Повідомлення надсилалися через особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг.
Протягом 2025 року:
- понад 407 тисяч осіб успішно пройшли відеоідентифікацію;
- майже 100 тисяч пенсіонерів скористалися "Дія.Підписом";
- 546,8 тисяч осіб подали повідомлення про неотримання виплат від РФ.
Що робити, щоб поновити пенсію
Щоб виплату відновили, необхідно виконати одну або обидві умови:
- пройти фізичну ідентифікацію;
- повідомити про неотримання виплат від РФ.
Пройти фізичну ідентифікацію можна такими способами:
- онлайн через "Дія.Підпис" (на вебпорталі або в застосунку Пенсійного фонду);
- відеоідентифікація з працівником ПФУ через інтернет і месенджер;
- особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (якщо ви на підконтрольній території).
Повідомити про неотримання виплат від РФ можна так:
- онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ;
- під час відеоідентифікації;
- особисто у відділенні Пенсійного фонду;
- поштою - якщо пенсіонер перебуває за кордоном.
Після проходження ідентифікації або подання відповідного повідомлення виплати:
- поновлюються автоматично;
- можуть бути здійснені з доплатою за пропущені місяці, якщо підстави підтверджено.
У Пенсійному фонді наголошують, що зупинення виплат не є остаточним рішенням, а лише технічним наслідком невиконання встановлених умов.
Раніше РБК-Україна писало про плани уряду провести масштабну пенсійну реформу, яка має підвищити мінімальні пенсії до 6000 гривень і змінити принципи нарахування виплат. Реформа передбачає жорстку прив’язку пенсій до страхового стажу та сплачених внесків, поступову відмову від спецпенсій і запуск добровільної накопичувальної системи.
Також ми розповідали, що станом на початок 2026 року середня пенсія в Україні зросла до 6,5 тис. гривень, більшість пенсіонерів отримують виплати до 5 тис. гривень, а основна частина пенсій призначена за віком і виплачується через банки.