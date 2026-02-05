Заблоковані соцвиплати: уряд хоче автоматично повернути гроші пенсіонерам та ВПО

В Україні пропонують відновити виплати пенсіонерам та отримувачам допомоги, які втратили їх через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року. Людям хочуть дати ще пів року, щоб підтвердити особу без втрати грошей.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-служби Верховної Ради.

Головне:

Суть пропозиції: Автоматично відновити виплати з 1 січня 2026 року всім, кому їх припинили через непроходження ідентифікації.

Автоматично відновити виплати з всім, кому їх припинили через непроходження ідентифікації. Нові дедлайни: Строк фізичної ідентифікації планують продовжити до 1 липня 2026 року .

Строк фізичної ідентифікації планують продовжити до . Причина: Масові черги в сервісних центрах ПФУ та припинення виплат ВПО після 31 грудня 2025 року.

Масові черги в сервісних центрах ПФУ та припинення виплат ВПО після 31 грудня 2025 року. Наступний крок: 9 лютого відбудуться екстрені комітетські слухання щодо ситуації з верифікацією.

Чому вирішили змінити правила

Парламентський комітет з питань соціальної політики пропонує автоматично повернути виплати всім, кому їх заблокували з 1 січня 2026 року. Головна мета - розвантажити сервісні центри Пенсійного фонду та допомогти людям, які не змогли вчасно подати документи через війну.

"Подовження терміну фізичної ідентифікації дозволить уникнути черг, зупинки виплат та дати додатковий час (6 місяців) на підтвердження документів особам, що перебували на ТОТ або в зонах бойових дій", - зазначили в комітеті.

Це рішення стосується всіх категорій громадян, на яких поширюється урядова постанова №299. Зокрема, йдеться про осіб з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю зі статусом ВПО.

Що буде далі

Ситуація з масовим блокуванням пенсій та допомоги для ВПО набула критичного масштабу. Через це на 9 лютого призначено екстрені слухання на тему: "Про стан організації й верифікації виплат та ідентифікації осіб".

До обговорення залучать представників Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та експертів, щоб знайти вихід із кризи з чергами в сервісних центрах ПФУ.