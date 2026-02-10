Как пенсионерам на ВОТ и за рубежом не потерять выплаты: в ПФУ предоставили инструкцию

Пенсионный фонд Украины начал повторную рассылку напоминаний о необходимости физической идентификации. Без этой процедуры начисление пенсий для части украинцев может быть приостановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Речь идет о прохождении физической идентификации и подачи заявления о неполучении средств от РФ.
Фонд прислал напоминание двум категориям граждан. Во-первых, это пенсионеры на ВОТ или за рубежом, которые пропустили срок физической идентификации (до конца прошлого года). Без этой процедуры выплаты могут быть приостановлены.
Во-вторых, это лица, которые уже прошли идентификацию в 2025 году, но до сих пор не подали уведомление о том, что они не получают пенсии или другие социальные выплаты от РФ. В ПФУ призывают сделать это в кратчайшие сроки.
Проверить наличие важных указаний можно двумя способами.
Через веб-портал электронных услуг:
Через мобильное приложение "Пенсионный фонд":
Напомним, в Украине в 2026 году приостановили выплату пенсий и страховых выплат для части получателей, которые не прошли обязательную физическую идентификацию или не подтвердили, что не получают выплаты от РФ. Мы объясняли, как и кому нужно пройти идентификацию и подать документы, чтобы возобновить выплаты и получить доплаты за пропущенные месяцы.
Ранее РБК-Украина писало о предложении ВР восстановить пенсии и соцвыплаты людям, которым их прекратили из-за непрохождения идентификации, и дать еще шесть месяцев на подтверждение личности без потери денег. Инициатива должна разгрузить сервисные центры Пенсионного фонда и помочь ВПЛ и другим получателям выплат, которые не смогли пройти идентификацию до конца 2025 года.