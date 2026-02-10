RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Как пенсионерам на ВОТ и за рубежом не потерять выплаты: в ПФУ предоставили инструкцию

Фото: ПФУ напомнил пенсионерам о необходимости пройти идентификацию (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсионный фонд Украины начал повторную рассылку напоминаний о необходимости физической идентификации. Без этой процедуры начисление пенсий для части украинцев может быть приостановлено.

Речь идет о прохождении физической идентификации и подачи заявления о неполучении средств от РФ.

Кому стоит срочно проверить личный кабинет

Фонд прислал напоминание двум категориям граждан. Во-первых, это пенсионеры на ВОТ или за рубежом, которые пропустили срок физической идентификации (до конца прошлого года). Без этой процедуры выплаты могут быть приостановлены.

Во-вторых, это лица, которые уже прошли идентификацию в 2025 году, но до сих пор не подали уведомление о том, что они не получают пенсии или другие социальные выплаты от РФ. В ПФУ призывают сделать это в кратчайшие сроки.

Как найти сообщение от ПФУ: пошаговая инструкция

Проверить наличие важных указаний можно двумя способами.

Через веб-портал электронных услуг:

  • перейдите на сайт portal.pfu.gov.ua;
  • авторизуйтесь через КЭП, "Дія.Підпис" или ID.GOV.UA;
  • в меню слева выберите раздел "Мои сообщения";
  • откройте вкладку "Индивидуальные сообщения" и ознакомьтесь с текстом.

Через мобильное приложение "Пенсионный фонд":

  • войдите в приложение (используя "Дія.Підпис" или КЭП);
  • перейдите во вкладку "Сообщения" и проверьте последний входящий запрос.

Напомним, в Украине в 2026 году приостановили выплату пенсий и страховых выплат для части получателей, которые не прошли обязательную физическую идентификацию или не подтвердили, что не получают выплаты от РФ. Мы объясняли, как и кому нужно пройти идентификацию и подать документы, чтобы возобновить выплаты и получить доплаты за пропущенные месяцы.

Ранее РБК-Украина писало о предложении ВР восстановить пенсии и соцвыплаты людям, которым их прекратили из-за непрохождения идентификации, и дать еще шесть месяцев на подтверждение личности без потери денег. Инициатива должна разгрузить сервисные центры Пенсионного фонда и помочь ВПЛ и другим получателям выплат, которые не смогли пройти идентификацию до конца 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсии в УкраинеПенсионеры