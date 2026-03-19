Як не отруїтися м’ясом: 5 вимог до продавців, які має знати кожен покупець

Головне: Сире м’ясо є швидкопсувним продуктом, що потребує особливих умов зберігання та реалізації .

. Найбезпечніше купувати продукцію в офіційних закладах торгівлі та на агропродовольчих ринках.

в офіційних закладах торгівлі та на агропродовольчих ринках. Категорично не рекомендується купувати м’ясо у місцях стихійної торгівлі через відсутність контролю.

у місцях стихійної торгівлі через відсутність контролю. Продавці зобов’язані використовувати холодильне обладнання, окремий інвентар та чистий санітарний одяг .

. Споживач має право отримати повну інформацію про виробника, дату пакування та термін придатності.

М’ясо належить до основних продуктів харчування, проте воно потребує суворого дотримання ветеринарно-санітарних та гігієнічних вимог. Держпродспоживслужба закликає українців звертати увагу на умови продажу та купувати сиру продукцію лише у дозволених місцях, щоб уникнути ризику харчових отруєнь.

Вимоги до реалізації сирого м’яса

Під час продажу оператори ринку повинні забезпечити захист продукту від забруднення (пилу, комах, контакту з іншими товарами). Зокрема, законодавство вимагає дотримання таких умов:

зберігання м’яса виключно у холодильному обладнанні або в охолоджених вітринах;

використання окремих ножів, дощок та іншого інвентарю для роботи з м’ясом;

робота продавця у чистому санітарному одязі;

регулярне очищення та дезінфекція поверхонь, обладнання та інструментів.

Фахівці наголошують, що купувати м’ясо "з рук" небезпечно, оскільки у місцях стихійної торгівлі відсутній контроль за походженням продукції, умовами її транспортування та зберігання.

Яку інформацію має надати продавець

Згідно із статтею 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", покупець має право отримати такі дані: