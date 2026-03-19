Як не отруїтися м’ясом: 5 вимог до продавців, які має знати кожен покупець

06:40 19.03.2026 Чт
2 хв
У Держпродспоживслужбі пояснили, як безпечно купувати м’ясо
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як безпечно купувати м'ясо? (Getty Images)

Купівля сирого м’яса у невстановлених місцях несе серйозні ризики для здоров’я через відсутність ветеринарного контролю. Українцям нагадали правила безпечної купівлі та перелік вимог до продавців, які допоможуть уникнути харчових отруєнь.

Головне:

  • Сире м’ясо є швидкопсувним продуктом, що потребує особливих умов зберігання та реалізації.
  • Найбезпечніше купувати продукцію в офіційних закладах торгівлі та на агропродовольчих ринках.
  • Категорично не рекомендується купувати м’ясо у місцях стихійної торгівлі через відсутність контролю.
  • Продавці зобов’язані використовувати холодильне обладнання, окремий інвентар та чистий санітарний одяг.
  • Споживач має право отримати повну інформацію про виробника, дату пакування та термін придатності.

М’ясо належить до основних продуктів харчування, проте воно потребує суворого дотримання ветеринарно-санітарних та гігієнічних вимог. Держпродспоживслужба закликає українців звертати увагу на умови продажу та купувати сиру продукцію лише у дозволених місцях, щоб уникнути ризику харчових отруєнь.

Вимоги до реалізації сирого м’яса

Під час продажу оператори ринку повинні забезпечити захист продукту від забруднення (пилу, комах, контакту з іншими товарами). Зокрема, законодавство вимагає дотримання таких умов:

  • зберігання м’яса виключно у холодильному обладнанні або в охолоджених вітринах;
  • використання окремих ножів, дощок та іншого інвентарю для роботи з м’ясом;
  • робота продавця у чистому санітарному одязі;
  • регулярне очищення та дезінфекція поверхонь, обладнання та інструментів.

Фахівці наголошують, що купувати м’ясо "з рук" небезпечно, оскільки у місцях стихійної торгівлі відсутній контроль за походженням продукції, умовами її транспортування та зберігання.

Яку інформацію має надати продавець

Згідно із статтею 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", покупець має право отримати такі дані:

  • найменування та адреса оператора ринку (виробника або продавця);
  • дата виробництва або пакування (якщо м’ясо фасоване);
  • термін придатності або дата "вжити до";
  • країна походження (у передбачених законодавством випадках).

Раніше РБК-Україна писало, що зростання цін на пальне та коливання курсу валют через конфлікт на Близькому Сході вплинуть на подорожчання продуктів в Україні. Найшвидше це відчують овочі та фрукти, а пізніше - м’ясо й молочна продукція.

Додатковий тиск створюють сезонні фактори та підготовка до Великодня, а також посівна кампанія, яка підвищує собівартість майбутнього врожаю.

