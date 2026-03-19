RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Как не отравиться мясом: 5 требований к продавцам, которые должен знать каждый покупатель

06:40 19.03.2026 Чт
2 мин
В Госпродпотребслужбе объяснили, как безопасно покупать мясо
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как безопасно покупать мясо? (Getty Images)

Покупка сырого мяса в неустановленных местах несет серьезные риски для здоровья из-за отсутствия ветеринарного контроля. Украинцам напомнили правила безопасной покупки и перечень требований к продавцам, которые помогут избежать пищевых отравлений.

Главное:

  • Сырое мясо является скоропортящимся продуктом, требующим особых условий хранения и реализации.
  • Безопаснее всего покупать продукцию в официальных заведениях торговли и на агропродовольственных рынках.
  • Категорически не рекомендуется покупать мясо в местах стихийной торговли из-за отсутствия контроля.
  • Продавцы обязаны использовать холодильное оборудование, отдельный инвентарь и чистую санитарную одежду.
  • Потребитель имеет право получить полную информацию о производителе, дату упаковки и срок годности.

Мясо относится к основным продуктам питания, однако оно требует строгого соблюдения ветеринарно-санитарных и гигиенических требований. Госпродпотребслужба призывает украинцев обращать внимание на условия продажи и покупать сырую продукцию только в разрешенных местах, чтобы избежать риска пищевых отравлений.

Требования к реализации сырого мяса

При продаже операторы рынка должны обеспечить защиту продукта от загрязнения (пыли, насекомых, контакта с другими товарами). В частности, законодательство требует соблюдения следующих условий:

  • хранение мяса исключительно в холодильном оборудовании или в охлажденных витринах;
  • использование отдельных ножей, досок и другого инвентаря для работы с мясом;
  • работа продавца в чистой санитарной одежде;
  • регулярная очистка и дезинфекция поверхностей, оборудования и инструментов.

Специалисты отмечают, что покупать мясо "с рук" опасно, поскольку в местах стихийной торговли отсутствует контроль за происхождением продукции, условиями ее транспортировки и хранения.

Какую информацию должен предоставить продавец

Согласно статье 6 Закона Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", покупатель имеет право получить следующие данные:

  • наименование и адрес оператора рынка (производителя или продавца);
  • дата производства или упаковки (если мясо фасованное);
  • срок годности или дата "употребить до";
  • страна происхождения (в предусмотренных законодательством случаях).

Ранее РБК-Украина писало, что рост цен на топливо и колебания курса валют из-за конфликта на Ближнем Востоке повлияют на подорожание продуктов в Украине. Быстрее всего это почувствуют овощи и фрукты, а позже - мясо и молочная продукция.

Дополнительное давление создают сезонные факторы и подготовка к Пасхе, а также посевная кампания, которая повышает себестоимость будущего урожая.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
