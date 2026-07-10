Як отримати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

Житлову субсидію можуть отримати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території країни й проживають у житлових приміщеннях або будинках. Зробити це можна різними способами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Раніше РБК-Україна пояснювало, кому саме можуть не дати субсидію в 2026 році. Також ми описували всі можливі причини.
Окрім того, стало відомо, в яких випадках земельний пай впливає на субсидію.
До речі, є спосіб дуже швидко оформити субсидію онлайн - лише за 30 хвилин. Вам знадобиться тільки смартфон.