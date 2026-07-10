Як отримати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

Раніше РБК-Україна пояснювало, кому саме можуть не дати субсидію в 2026 році. Також ми описували всі можливі причини.

Окрім того, стало відомо, в яких випадках земельний пай впливає на субсидію.

До речі, є спосіб дуже швидко оформити субсидію онлайн - лише за 30 хвилин. Вам знадобиться тільки смартфон.