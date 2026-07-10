Как получить субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ

Ранее РБК-Украина объясняло, кому именно могут не дать субсидию в 2026 году. Также мы описывали все возможные причины.

Кроме того, стало известно, в каких случаях земельный пай влияет на субсидию.

Кстати, есть способ очень быстро оформить субсидию онлайн - всего за 30 минут. Вам понадобится только смартфон.