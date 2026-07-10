Как получить субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ
07:07 10.07.2026 Пт
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Пенсионный фонд объявил весь список необходимых документов
Фото: Есть разные способы подачи документов для получения субсидии (Getty Images)
Жилищную субсидию могут получить граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся на территории страны и проживают в жилых помещениях или домах. Сделать это можно разными способами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
- Место жительства. Оформить жилищную субсидию можно как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания. Если семья снимает жилье, субсидию назначают на основании договора аренды. Внутренне перемещенные лица могут оформить помощь по справке ВПЛ.
- Документы. Пенсионный фонд Украины обнародовал полный перечень документов, которые необходимо предоставить для оформления субсидии. Прежде всего, нужно предъявить паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.
- Способы подачи документов. Это можно сделать по-разному: лично, онлайн или по почте. Об окончательном решении вы узнаете на вебпортале ПФУ в личном кабинете - во вкладке "Мои сообщения".
Какие документы нужны для оформления субсидии:
- паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии;
- договор найма (аренды) жилья (при наличии);
- копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
- справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
- справка внутренне перемещенного лица (в случае если субсидия назначается по фактическому месту жительства);
- другие документы, предусмотренные действующим законодательством, в случае необходимости.
Как подать документы для оформления субсидии:
- онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія";
- почтой - на адрес территориального органа Пенсионного фонда;
- лично - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, через уполномоченных представителей исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов территориальных общин или в центре предоставления административных услуг (ЦНАП).
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