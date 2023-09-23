Як отримати статус ветерана військової служби: пояснення ТЦК

Ветеранами військової служби можуть визнати таких громадян України:

які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні;

осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;

осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, отриманого в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.

Зазначимо, що ветерани отримають певні пільги:

безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міноборони;

першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях з пільговою оплатою вартості путівок ветеранів та членів їх сімей;

50% знижка плати за користування житлом та плати за комунальні послуги;

першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

безоплатний проїзд у межах України один раз на рік залізничним транспортом або автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.

Як отримати посвідчення ветерана

Для оформлення посвідчення ветерана військової служби необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації ветерана та надати в центр такі документи:

заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;

копію паспорту або ID-картки;

копію ідентифікаційного коду;

витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

дві фотографії;

копії наказів про звільнення з військової служби;

довідку МСЕК про отримання інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

Нагадаємо, нещодавно голова Верховної ради Руслан Стефанчук анонсував нові закони на захист ветеранів.

Окрім того, в Україні створили додаток для психологічної підтримки ветеранів.

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