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Як отримати статус ветерана військової служби: пояснення ТЦК

Фото: українцям пояснили, як отримати статус ветерана військової служби (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Щоб оформити посвідчення ветерана військової служби слід звернутися до районного ТЦК з відповідною заявою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення представника Печерського районного в місті Києві ТЦК та СП сержанта Ярослава Бондаренка.

Ветеранами військової служби можуть визнати таких громадян України:

  • які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні;
  • осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
  • осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, отриманого в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.

Зазначимо, що ветерани отримають певні пільги:

  • безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міноборони;
  • першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
  • переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях з пільговою оплатою вартості путівок ветеранів та членів їх сімей;
  • 50% знижка плати за користування житлом та плати за комунальні послуги;
  • першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
  • безоплатний проїзд у межах України один раз на рік залізничним транспортом або автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку;
  • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.

Як отримати посвідчення ветерана

Для оформлення посвідчення ветерана військової служби необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації ветерана та надати в центр такі документи:

  • заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;
  • копію паспорту або ID-картки;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
  • дві фотографії;
  • копії наказів про звільнення з військової служби;
  • довідку МСЕК про отримання інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків  військової служби.

Нагадаємо, нещодавно голова Верховної ради Руслан Стефанчук анонсував нові закони на захист ветеранів.

Окрім того, в Україні створили додаток для психологічної підтримки ветеранів.

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