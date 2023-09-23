Як отримати статус ветерана військової служби: пояснення ТЦК
Фото: українцям пояснили, як отримати статус ветерана військової служби (facebook.com/NGUmainpage)
Щоб оформити посвідчення ветерана військової служби слід звернутися до районного ТЦК з відповідною заявою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення представника Печерського районного в місті Києві ТЦК та СП сержанта Ярослава Бондаренка.
Ветеранами військової служби можуть визнати таких громадян України:
- які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні;
- осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
- осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, отриманого в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.
Зазначимо, що ветерани отримають певні пільги:
- безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міноборони;
- першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
- переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях з пільговою оплатою вартості путівок ветеранів та членів їх сімей;
- 50% знижка плати за користування житлом та плати за комунальні послуги;
- першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
- безоплатний проїзд у межах України один раз на рік залізничним транспортом або автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку;
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.
Як отримати посвідчення ветерана
Для оформлення посвідчення ветерана військової служби необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації ветерана та надати в центр такі документи:
- заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;
- копію паспорту або ID-картки;
- копію ідентифікаційного коду;
- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
- дві фотографії;
- копії наказів про звільнення з військової служби;
- довідку МСЕК про отримання інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.
Нагадаємо, нещодавно голова Верховної ради Руслан Стефанчук анонсував нові закони на захист ветеранів.
Окрім того, в Україні створили додаток для психологічної підтримки ветеранів.
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