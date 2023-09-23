Как получить статус ветерана военной службы: объяснение ТЦК
Фото: украинцам объяснили, как получить статус ветерана военной службы (facebook.com/NGUmainpage)
Чтобы оформить удостоверение ветерана военной службы, следует обратиться в районный ТЦК с соответствующим заявлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение представителя Печерского районного в Киеве ТЦК и СП сержанта Ярослава Бондаренко.
Ветеранами военной службы могут признать таких граждан Украины:
- те, кто безупречно прослужил на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении;
- лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
- лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и старше.
Отметим, что ветераны получат определенные льготы:
- бесплатное пользование заведениями здравоохранения Минобороны;
- первоочередное бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей;
- преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением в санаториях с льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей;
- 50%-ная скидка платы за пользование жильем и платы за коммунальные услуги;
- первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- бесплатный проезд в пределах Украины один раз в год железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом междугородного сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;
- бесплатный проезд всеми видам городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности.
Как получить удостоверение ветерана
Для оформления удостоверения ветерана военной службы необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации ветерана и предоставить в центр следующие документы:
- заявление на получение удостоверения ветерана военной службы;
- копию паспорта или ID-карты;
- копию идентификационного кода;
- выписку из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
- две фотографии;
- копии приказов об увольнении с военной службы;
- справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.
Напомним, недавно глава Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал новые законы в защиту ветеранов.
Кроме того, в Украине создали приложение для психологической поддержки ветеранов.
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