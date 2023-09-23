RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как получить статус ветерана военной службы: объяснение ТЦК

Фото: украинцам объяснили, как получить статус ветерана военной службы (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Елизавета Драбкина

Чтобы оформить удостоверение ветерана военной службы, следует обратиться в районный ТЦК с соответствующим заявлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение представителя Печерского районного в Киеве ТЦК и СП сержанта Ярослава Бондаренко.

Ветеранами военной службы могут признать таких граждан Украины:

  • те, кто безупречно прослужил на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении;
  • лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
  • лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и старше.

Отметим, что ветераны получат определенные льготы:

  • бесплатное пользование заведениями здравоохранения Минобороны;
  • первоочередное бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей;
  • преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением в санаториях с льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей;
  • 50%-ная скидка платы за пользование жильем и платы за коммунальные услуги;
  • первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • бесплатный проезд в пределах Украины один раз в год железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом междугородного сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;
  • бесплатный проезд всеми видам городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности.

Как получить удостоверение ветерана

Для оформления удостоверения ветерана военной службы необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации ветерана и предоставить в центр следующие документы:

  • заявление на получение удостоверения ветерана военной службы;
  • копию паспорта или ID-карты;
  • копию идентификационного кода;
  • выписку из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
  • две фотографии;
  • копии приказов об увольнении с военной службы;
  • справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Напомним, недавно глава Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал новые законы в защиту ветеранов.

Кроме того, в Украине создали приложение для психологической поддержки ветеранов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКветерани