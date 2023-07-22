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В Україні створили застосунок для психологічної підтримки ветеранів

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Субота 22 липня 2023 11:29
В Україні створили застосунок для психологічної підтримки ветеранів Фото: в Україні створили застосунок для психологічної підтримки ветеранів (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Іван Носальський

В Україні створили застосунок "База", за допомогою якої ветерани зможуть безкоштовно отримати психологічну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

"У застосунку є кризова кнопка, функція якої - допомогти врегулювати свій стан, коли "накриває". Також у застосунку є список корисних для ветеранів та ветеранок контактів", - розповіли розробники застосунку.

Як пояснили в Центрі, у застосунку зібрали матеріали про: тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, агресію, поганий сон, депресію, нав'язливі думки, панічні атаки і не тільки.

"База" не є заміною психотерапії, але за допомогою нього можна навчиться надати собі первинну психологічну допомогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні йде набір для участі в експериментальному проекті щодо впровадження Інституту помічника ветерана.

Також ми писали, що на тлі повномасштабної агресії РФ проти України Міністерство соціальної політики розпочало запровадження низки проектів, спрямованих на надання допомоги військовим та ветеранам.

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