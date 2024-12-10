Як отримати ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення: покрокова інструкція

Власники автобусів, які планують здійснювати міжнародні пасажирські перевезення, повинні отримати відповідну ліцензію. Процес подачі заяви повністю цифровізований і займає лише кілька днів.

РБК-Україна розповідає, як це можна зробити із посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України у Facebook.

Подати заявку на ліцензію можна через сайт Державної служби України з безпеки на транспорті. Для цього потрібно увійти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Після цього система запропонує заповнити дані про вас, ваш вид діяльності, транспортний засіб та забезпечення.

Покрокова інструкція, як отримати ліцензію

Інформація про перевізника. У вкладці "Перевізник" вкажіть: назву компанії, контактні дані, інформацію про керівника, місце реєстрації та фактичного перебування.

Дані про вид діяльності. Для цього у розділі "Додати вид діяльності" натисніть на плюсик і оберіть відповідний вид робіт зі списку.

Дані про транспортний засіб. Внесіть інформацію про автобус. Для кожного транспортного засобу потрібна окрема реєстрація. Додайте кольорову фотокопію свідоцтва про реєстрацію та тимчасові реєстраційні талони.

Важливо пам’ятати, що згідно з пунктом 32 Ліцензійних умов, до міжнародних перевезень пасажирів допускаються автобуси, які мають понад 20 місць для сидіння.

Матеріально-технічна база. Заповніть інформацію про службові приміщення, технічне обслуговування, ремонт транспорту та медичний стан водіїв.

До деяких із пунктів доведеться додати вкладення у форматі PDF.

Трирічний досвід. У відповідній вкладці для отримання ліцензії вкажіть дані про ліцензію на внутрішні перевезення пасажирів автобусами.

У розділі "Персонал" вкажіть кваліфікацію медичного й технічного персоналу, а також відповідального за організацію та безпеку перевезень.

Після подачі заявки її статус можна відстежувати в особистому кабінеті на порталі.