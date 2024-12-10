Как получить лицензию на международные пассажирские перевозки: пошаговая инструкция
Владельцы автобусов, которые планируют осуществлять международные пассажирские перевозки, должны получить лицензию. Процесс подачи заявления полностью цифровизирован и занимает всего несколько дней.
РБК-Украина рассказывает, как это можно сделать со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.
Подать заявку на лицензию можно через сайт Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Для этого необходимо войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). После этого система предложит заполнить данные о вас, вашем виде деятельности, транспортном средстве и обеспечении.
Пошаговая инструкция, как получить лицензию
Информация о перевозчике. Во вкладке "Перевозчик" укажите: название компании, контактные данные, информацию о руководителе, месте регистрации и фактическом нахождении.
Данные о виде деятельности. Для этого в разделе "Добавить вид деятельности" нажмите плюсик и выберите соответствующий вид работ из списка.
Данные о транспортном средстве. Внесите информацию об автобусе. Для каждого транспортного средства требуется отдельная регистрация. Добавьте цветную фотокопию свидетельства регистрации и временные регистрационные талоны.
Важно помнить, что согласно пункту 32 Лицензионных условий к международным перевозкам пассажиров допускаются автобусы, имеющие более 20 мест для сидения.
Материально-техническая база. Заполните информацию о служебных помещениях, техническом обслуживании, ремонте транспорта и медицинском состоянии водителей.
К некоторым пунктам придется добавить вложения в формате PDF.
Трехлетний опыт. В соответствующей вкладке для получения лицензии укажите лицензию на внутренние перевозки пассажиров автобусами.
В разделе "Персонал" укажите квалификацию медицинского и технического персонала, а также ответственного за организацию и безопасность перевозок.
После подачи заявки ее статус можно отслеживать в личном кабинете портала.
РБК-Украина ранее рассказывало, что в Украине внедрены новые правила для международных автобусных перевозок, упрощающие бюрократические процедуры и улучшающие качество услуг. Для пассажиров это означает более комфортный транспорт и более стабильные графики, а для перевозчиков – возможность более эффективно организовывать свою работу.
Также мы писали, что международные пассажирские перевозки находятся под особым правовым контролем. За попытку перевезти пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов предусмотрен штраф в размере 47 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.