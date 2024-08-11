Виїзд за кордон: як оштрафують перевізника, який не перевірить документи пасажирів

Міжнародні пасажирські перевезення поставлені під особливу правову охорону. Тому водії перевіряють у пасажирів документи для виїзду за кордон.

Яка відповідальність передбачена для перевізника за невиконання цього обов'язку, РБК-Україна пояснила керуюча партнерка АБ "Коць та партнери "Де факто" Єлизавета Коць .

Організація міжнародних перевезень – під особливою правовою охороною

У законі України "Про автомобільний транспорт" визначене поняття "міжнародні перевезення пасажирів і вантажів". Це перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону, пояснила Єлизавета Коць.

"Мінінфраструктури України веде реєстр пасажирських перевізників, яким надане право здійснювати міжнародні перевезення, та реєстр діючих міжнародних маршрутів", - зазначила вона.

Згідно з Порядком організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні державний нагляд (контроль) і рейдові перевірки здійснення міжнародних перевезень пасажирів автобусами здійснюються Укртрансбезпекою.

Організація міжнародних перевезень поставлена під особливу правову охорону і регулюється не тільки внутрішньо державними актами, а й багатьма міжнародними договорами, звертає увагу юрист.

Як оштрафують перевізника, якщо у пасажирів не перевірять документи

Згідно із законом "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень" підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, несуть відповідальність у вигляді штрафу:

за невиконання обов’язку перевірити перед початком міжнародного пасажирського перевезення наявність у пасажира паспортного документа, візи або інших документів, необхідних для в’їзду до держави прямування або транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без таких документів – штраф у розмірі 47 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що зараз складає 142 316 грн за кожного такого пасажира, але не більше 600 таких прожиткових мінімумів за одне перевезення.

до держави прямування або транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без таких документів – штраф у розмірі 47 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що зараз складає за кожного такого пасажира, але не більше 600 таких прожиткових мінімумів за одне перевезення. за ненадання або надання недостовірних даних реєстрації пасажирів – штраф у розмірі 50 прожиткових мінімумів за кожне перевезення, що складає 151 400 грн.

"Такі високі штрафи зумовлені частими випадками незаконного ввозу мігрантів та торгівлі людьми і саме тому міжнародні перевізники мають таку сувору відповідальність", - пояснює юрист.

Розглядати справи про правопорушення та накладати штрафи мають право начальники органів охорони державного кордону України та їх заступники.

"За наказом уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону України перевізник зобов'язаний вивезти пасажира, якому через відсутність необхідних документів відмовлено у в'їзді в Україну, до держави, з якої пасажира було привезено, або до держави, яка видала йому паспортний документ, або знайти інший спосіб вивезення такого пасажира за межі території України", - зазначає Єлизавета Коць.

Юрист додає, що перевізник звільняється від відповідальності за цією статтею, якщо доведе, що документи, які надав пасажир перед поїздкою, дали достатні підстави вважати, що він мав документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, транзиту.