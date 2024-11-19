В Україні змінять правила міжнародних автобусних перевезень: про що мова

В Україні підготували нові правила організації міжнародних автобусних перевезень. Мова йде про цифровізацію галузі, покращення сервісу та спрощення процедур для перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача.

Основні нововведення:

Цифровізація процедур

Перевізникам більше не потрібно чекати засідань комісій та працювати з паперовими документами. Весь процес переходить в онлайн-формат:

Подання заявок через особистий кабінет.

через особистий кабінет. Час розгляду заявки на відкриття маршруту скоротиться до 10 днів.

на відкриття маршруту скоротиться до 10 днів. У разі виявлення помилок перевізник отримає повідомлення протягом трьох днів із можливістю їх виправлення.

Прозорі критерії для маршрутів

Запроваджено чіткі правила відкриття, внесення змін або закриття маршрутів. Наприклад, маршрут може бути закрито, якщо протягом чотирьох місяців виконано менше 50% рейсів.

Вимоги до транспорту

Для кожного маршруту має бути закріплено мінімум один основний автобус, а також резервний (один на п’ять маршрутів). Це дозволить уникнути ситуацій, коли один автобус фіктивно використовується для кількох напрямків.

Конкретні терміни

Міністерство зобов’язується ухвалювати рішення про відкриття маршруту протягом 10 днів, а у разі відмови - надати обґрунтування протягом 14 днів.

Комфорт для пасажирів

На маршрутах будуть використовуватися лише автобуси, які відповідають сучасним стандартам: наявність кондиціонера, вбиральні та системи GPS.

Цифровий модуль для нерегулярних перевезень

Видача дозволів для нерегулярних перевезень (Interbus) тепер також оцифрована. Це забезпечить прозорість процесу та доступ до єдиної бази даних.

Що це означає для пасажирів і перевізників

Нові правила не лише спрощують бюрократичні процедури, але й покращують якість міжнародних автобусних перевезень. Для пасажирів це означає комфортніший транспорт і стабільніші графіки, а для перевізників - можливість ефективніше планувати свою роботу.

Реформа розроблена у співпраці з представниками ринку, що свідчить про врахування потреб галузі. Очікується, що впровадження нових правил сприятиме розвитку міжнародних перевезень і покращенню репутації України на світовому ринку транспортних послуг.