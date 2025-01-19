Як отримати грант на власну справу через "Дію": покрокова інструкція

На порталі "Дія" є можливість подати заявку на отримання фінансової підтримки у вигляді гранту для започаткування або розширення власної підприємницької діяльності.

Про те, як отримати допомогу для власної справи - в матеріалі РБК-Україна .

Для того, щоб подати заявку онлайн:

натисніть "Подати заявку" та увійдіть до кабінету громадянина за допомогою BankID або електронного підпису. Якщо ви фізична особа-підприємець (ФОП) або керівник юридичної особи, використовуйте ключ із даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);

заповніть електронну заявку;

додайте бізнес-план у встановленому форматі;

підпишіть заявку електронним підписом і надішліть. Якщо ви ФОП або юридична особа, використовуйте ключ із ЄДРПОУ підприємства.

У разі схвалення вашої заявки Державним центром зайнятості зверніться до "Ощадбанку" протягом 20 робочих днів, щоб відкрити рахунок і підписати договір на отримання мікрогранту.

Хто може подати заявку на грант?

Заявниками можуть бути фізичні особи, які планують зареєструвати фізичну особу-підприємця (ФОП), а також чинні ФОП і юридичні особи, які відповідають таким критеріям:

не здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України;

не ведуть бізнес у російській федерації;

не перебувають під санкціями;

щодо них не відкрито провадження про банкрутство;

не були засуджені за корупційні злочини;

не мають податкової заборгованості перед державним бюджетом;

не займаються виробництвом чи продажем зброї, алкоголю, тютюнових виробів або обміном валют;

не є фінансовими, кредитними чи страховими установами, інвестиційними компаніями, недержавними пенсійними фондами, учасниками ринку цінних паперів чи ломбардами;

Хто ухвалює рішення про видачу гранту?

Відповідно до Порядку надання мікрогрантів, рішення приймає Державний центр зайнятості, враховуючи:

результати перевірки ділової репутації заявника, яку здійснює уповноважений банк;

оцінку поданого бізнес-плану;

підсумки співбесіди.

На що можна витратити грант?

Кошти гранту дозволяється використовувати на:

придбання обладнання;

закупівлю сировини;

оренду приміщення (не більше 25% від загальної суми гранту);

оренду обладнання;

проведення маркетингових і рекламних кампаній;

впровадження франчайзингових рішень.

Який розмір гранту доступний?

Розмір гранту становить від 50 тисяч до 250 тисяч гривень для більшості регіонів.

Для заявників із Харкова та Харківської області розмір фінансування може сягати до 500 тисяч гривень.