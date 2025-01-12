Як внести зміни у ФОП через "Дію": покрокова інструкція
У застосунку "Дія" підприємці можуть самостійно змінювати інформацію про фізичну особу-підприємця (ФОП) онлайн. Зокрема, можна оновити такі дані: види економічної діяльності, контактну інформацію й не тільки.
Про те, як внести зміни у ФОП через “Дію” - в матеріалі РБК-Україна.
Як змінити дані про ФОП онлайн у "Дії":
- авторизація: перейдіть до розділу "Подати заяву" в застосунку "Дія" або на порталі, авторизуйтеся чи зареєструйтеся в кабінеті громадянина;
- заповнення форми: заповніть онлайн-форму для зміни даних ФОП. Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису або іншого електронного підпису;
- автоматична передача до податкової: якщо ви є платником єдиного податку, після внесення змін до видів діяльності (КВЕД), ПІБ чи місцезнаходження система автоматично передасть відповідну заяву до податкової;
- внесення змін до ЄДР: Дія надішле вашу заяву до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для актуалізації даних. Для користувачів спрощеної системи оподаткування ЄДР передасть оновлену інформацію до податкової за місцем реєстрації ФОП або здійснення діяльності;
- перевірка статусу: відстежуйте стан заяви в розділі "Послуги" - "Замовлені послуги" кабінету громадянина. Про результат змін також буде повідомлено електронною поштою та в розділі "Зверніть увагу".
Як змінити дані про ФОП офлайн:
- підготуйте РНОКПП або паспорт із відміткою про можливість використовувати серію та номер паспорта замість РНОКПП, якщо він не оформлений через релігійні переконання;
- подайте заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи виконкому міської ради незалежно від вашого місця проживання чи реєстрації ФОП;
- Для внесення змін до номера платника податків додайте копію довідки про його зміну;
- у разі зміни паспортних даних надайте копії першої сторінки паспорта та сторінки з відповідною відміткою (за потреби);
- якщо ви не можете відвідати ЦНАП або виконком особисто, відправте заяву поштою, попередньо засвідчивши свій підпис у нотаріуса;
- завантажте форму заяви для державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
Відповіді на найпоширеніші питання:
- Що робити у разі відмови? Причини відмови будуть надіслані на вашу електронну пошту та відображені в особистому кабінеті громадянина. Усуньте зазначені недоліки та повторно подайте заяву.
- Як отримати виписку про зміни у ФОП? Виписка формується автоматично протягом трьох робочих днів після отримання підтвердження від податкової та інших органів. Її можна завантажити в розділі "Отримані документи" особистого кабінету на порталі "Дія".
- Чи може інша особа подати заяву за мене? Так, це можливо офлайн. Бухгалтер або інша уповноважена особа може подати заяву за наявності нотаріально посвідченої довіреності від вашого імені.
- Що робити, якщо час розгляду заяви минув, а відповіді немає? Перевірте статус заяви в кабінеті громадянина в розділі "Послуги" - "Замовлені послуги". Якщо статус не оновлюється, зверніться до служби підтримки "Дія".
"Дія"
"Дія" - це цифровий сервіс, що надає громадянам України можливість отримувати державні послуги онлайн. Через застосунок та портал "Дія" можна реєструвати ФОП, оформлювати електронні документи, отримувати сертифікати, а також подавати заяви та здійснювати інші адміністративні процедури без необхідності звертатися до державних установ особисто.
Нещодавно РБК-Україна писало про те, як ФОПам отримати витяг з ЄДР у "Дії”.
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