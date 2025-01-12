Як внести зміни у ФОП через "Дію": покрокова інструкція

У застосунку "Дія" підприємці можуть самостійно змінювати інформацію про фізичну особу-підприємця (ФОП) онлайн. Зокрема, можна оновити такі дані: види економічної діяльності, контактну інформацію й не тільки.

Про те, як внести зміни у ФОП через “Дію” - в матеріалі РБК-Україна .

Як змінити дані про ФОП онлайн у "Дії":

"Дія"

"Дія" - це цифровий сервіс, що надає громадянам України можливість отримувати державні послуги онлайн. Через застосунок та портал "Дія" можна реєструвати ФОП, оформлювати електронні документи, отримувати сертифікати, а також подавати заяви та здійснювати інші адміністративні процедури без необхідності звертатися до державних установ особисто.

Нещодавно РБК-Україна писало про те, як ФОПам отримати витяг з ЄДР у "Дії”.

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