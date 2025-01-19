Как получить грант на собственное дело через "Дія": пошаговая инструкция

На портале "Дія" есть возможность подать заявку на получение финансовой поддержки в виде гранта для начала или расширения собственной предпринимательской деятельности.

О том, как получить помощь для собственного дела - в материале РБК-Украина .

Для того, чтобы подать заявку онлайн:

нажмите "Подать заявку" и войдите в кабинет гражданина с помощью BankID или электронной подписи. Если вы физическое лицо-предприниматель (ФЛП) или руководитель юридического лица, используйте ключ с данными Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);

заполните электронную заявку;

добавьте бизнес-план в установленном формате;

подпишите заявку электронной подписью и отправьте. Если вы ФЛП или юридическое лицо, используйте ключ из ЕГРПОУ предприятия.

В случае одобрения вашей заявки Государственным центром занятости обратитесь в "Ощадбанк" в течение 20 рабочих дней, чтобы открыть счет и подписать договор на получение микрогранта.

Кто может подать заявку на грант?

Заявителями могут быть физические лица, которые планируют зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), а также действующие ФЛП и юридические лица, которые соответствуют следующим критериям:

не осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях Украины;

не ведут бизнес в российской федерации;

не находятся под санкциями;

в отношении них не открыто производство о банкротстве;

не были осуждены за коррупционные преступления;

не имеют налоговой задолженности перед государственным бюджетом;

не занимаются производством или продажей оружия, алкоголя, табачных изделий или обменом валют;

не являются финансовыми, кредитными или страховыми учреждениями, инвестиционными компаниями, негосударственными пенсионными фондами, участниками рынка ценных бумаг или ломбардами;

Кто принимает решение о выдаче гранта?

В соответствии с Порядком предоставления микрогрантов, решение принимает Государственный центр занятости, учитывая:

результаты проверки деловой репутации заявителя, которую осуществляет уполномоченный банк;

оценку представленного бизнес-плана;

итоги собеседования.

На что можно потратить грант?

Средства гранта разрешается использовать на:

приобретение оборудования;

закупку сырья;

аренду помещения (не более 25% от общей суммы гранта);

аренду оборудования;

проведение маркетинговых и рекламных кампаний;

внедрение франчайзинговых решений.

Какой размер гранта доступен?

Размер гранта составляет от 50 тысяч до 250 тысяч гривен для большинства регионов.

Для заявителей из Харькова и Харьковской области размер финансирования может достигать до 500 тысяч гривен.