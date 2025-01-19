Как получить грант на собственное дело через "Дія": пошаговая инструкция
На портале "Дія" есть возможность подать заявку на получение финансовой поддержки в виде гранта для начала или расширения собственной предпринимательской деятельности.
О том, как получить помощь для собственного дела - в материале РБК-Украина.
Для того, чтобы подать заявку онлайн:
- нажмите "Подать заявку" и войдите в кабинет гражданина с помощью BankID или электронной подписи. Если вы физическое лицо-предприниматель (ФЛП) или руководитель юридического лица, используйте ключ с данными Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
- заполните электронную заявку;
- добавьте бизнес-план в установленном формате;
- подпишите заявку электронной подписью и отправьте. Если вы ФЛП или юридическое лицо, используйте ключ из ЕГРПОУ предприятия.
В случае одобрения вашей заявки Государственным центром занятости обратитесь в "Ощадбанк" в течение 20 рабочих дней, чтобы открыть счет и подписать договор на получение микрогранта.
Кто может подать заявку на грант?
Заявителями могут быть физические лица, которые планируют зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), а также действующие ФЛП и юридические лица, которые соответствуют следующим критериям:
- не осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях Украины;
- не ведут бизнес в российской федерации;
- не находятся под санкциями;
- в отношении них не открыто производство о банкротстве;
- не были осуждены за коррупционные преступления;
- не имеют налоговой задолженности перед государственным бюджетом;
- не занимаются производством или продажей оружия, алкоголя, табачных изделий или обменом валют;
- не являются финансовыми, кредитными или страховыми учреждениями, инвестиционными компаниями, негосударственными пенсионными фондами, участниками рынка ценных бумаг или ломбардами;
Кто принимает решение о выдаче гранта?
В соответствии с Порядком предоставления микрогрантов, решение принимает Государственный центр занятости, учитывая:
- результаты проверки деловой репутации заявителя, которую осуществляет уполномоченный банк;
- оценку представленного бизнес-плана;
- итоги собеседования.
На что можно потратить грант?
Средства гранта разрешается использовать на:
- приобретение оборудования;
- закупку сырья;
- аренду помещения (не более 25% от общей суммы гранта);
- аренду оборудования;
- проведение маркетинговых и рекламных кампаний;
- внедрение франчайзинговых решений.
Какой размер гранта доступен?
Размер гранта составляет от 50 тысяч до 250 тысяч гривен для большинства регионов.
Для заявителей из Харькова и Харьковской области размер финансирования может достигать до 500 тысяч гривен.
"Дія"
"Дія" - это украинский государственный сервис, созданный для упрощения доступа граждан к административным услугам. С помощью мобильного приложения и портала "Дія" можно получать государственные услуги, подавать документы, сохранять цифровые версии удостоверений, справок и лицензий.
Недавно РБК-Украина писало о том, как внести изменения в ФЛП через "Дію".
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