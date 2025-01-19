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Как получить грант на собственное дело через "Дія": пошаговая инструкция

Воскресенье 19 января 2025 17:00
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Как получить грант на собственное дело через "Дія": пошаговая инструкция Иллюстративное изображение: как получить грант на собственное дело через "Дія" (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На портале "Дія" есть возможность подать заявку на получение финансовой поддержки в виде гранта для начала или расширения собственной предпринимательской деятельности.

О том, как получить помощь для собственного дела - в материале РБК-Украина.

Для того, чтобы подать заявку онлайн:

  • нажмите "Подать заявку" и войдите в кабинет гражданина с помощью BankID или электронной подписи. Если вы физическое лицо-предприниматель (ФЛП) или руководитель юридического лица, используйте ключ с данными Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
  • заполните электронную заявку;
  • добавьте бизнес-план в установленном формате;
  • подпишите заявку электронной подписью и отправьте. Если вы ФЛП или юридическое лицо, используйте ключ из ЕГРПОУ предприятия.

В случае одобрения вашей заявки Государственным центром занятости обратитесь в "Ощадбанк" в течение 20 рабочих дней, чтобы открыть счет и подписать договор на получение микрогранта.

Кто может подать заявку на грант?

Заявителями могут быть физические лица, которые планируют зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), а также действующие ФЛП и юридические лица, которые соответствуют следующим критериям:

  • не осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях Украины;
  • не ведут бизнес в российской федерации;
  • не находятся под санкциями;
  • в отношении них не открыто производство о банкротстве;
  • не были осуждены за коррупционные преступления;
  • не имеют налоговой задолженности перед государственным бюджетом;
  • не занимаются производством или продажей оружия, алкоголя, табачных изделий или обменом валют;
  • не являются финансовыми, кредитными или страховыми учреждениями, инвестиционными компаниями, негосударственными пенсионными фондами, участниками рынка ценных бумаг или ломбардами;

Кто принимает решение о выдаче гранта?

В соответствии с Порядком предоставления микрогрантов, решение принимает Государственный центр занятости, учитывая:

  • результаты проверки деловой репутации заявителя, которую осуществляет уполномоченный банк;
  • оценку представленного бизнес-плана;
  • итоги собеседования.

На что можно потратить грант?

Средства гранта разрешается использовать на:

  • приобретение оборудования;
  • закупку сырья;
  • аренду помещения (не более 25% от общей суммы гранта);
  • аренду оборудования;
  • проведение маркетинговых и рекламных кампаний;
  • внедрение франчайзинговых решений.

Какой размер гранта доступен?

Размер гранта составляет от 50 тысяч до 250 тысяч гривен для большинства регионов.

Для заявителей из Харькова и Харьковской области размер финансирования может достигать до 500 тысяч гривен.

"Дія"

"Дія" - это украинский государственный сервис, созданный для упрощения доступа граждан к административным услугам. С помощью мобильного приложения и портала "Дія" можно получать государственные услуги, подавать документы, сохранять цифровые версии удостоверений, справок и лицензий.

Недавно РБК-Украина писало о том, как внести изменения в ФЛП через "Дію".

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