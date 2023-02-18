Як отримати фінансову допомогу, якщо РФ знищила ваше житло: інструкція
Від початку широкомасштабної війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тисячі багатоповерхівок і 115,9 тисячі приватних будинків. Українці мають право отримувати фінансову допомогу у разі того, якщо їх житло було зруйновано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Близько 1 млн громадян залишилися без даху над головою. Цифри великі, втім навіть вони не передають всієї картини, адже нині є орієнтовними", - йдеться у повідомленні.
У Мінреінтеграції зазначають, що люди які втратили житло, мають право на отримання державної допомоги на проживання:
- 2 тис. гривень на дорослого;
- 3 тис. гривень на дитину або людину з інвалідністю щомісячно.
Нагадаємо, що у законопроекті №7198 про відшкодування зруйнованого чи пошкодженого житла, який уже почав розглядати парламент, передбачені особливості обстеження об’єктів, розташованих на окупованих територіях та на лінії фронту.
Якщо знищений війною житловий будинок чи квартира перебуває у спільній власності, заява про надання компенсації може бути подана одним зі співвласників такого об’єкта. Така заява вважається поданою всіма співвласниками, за відсутності заперечень з їх боку.
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