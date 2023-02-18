Как получить финансовую помощь, если РФ уничтожила ваше жилье: инструкция

С начала широкомасштабной войны повреждено или разрушено по меньшей мере 15,3 тысяч многоэтажек и 115,9 тысяч частных домов. Украинцы имеют право получать финансовую помощь в случае, если их жилье было разрушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Около 1 млн граждан остались без крова. Цифры большие, впрочем даже они не передают всей картины, ведь сейчас являются ориентировочными", - говорится в сообщении. В Минреинтеграции отмечают, что люди, потерявшие жилье, имеют право на получение государственной помощи на проживание: 2 тыс. гривен на взрослого;

3 тыс. гривен на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно.