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Шуляк: заяву на компенсацію за зруйноване житло може подавати навіть один його співвласник

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П'ятниця 27 січня 2023 20:21
Шуляк: заяву на компенсацію за зруйноване житло може подавати навіть один його співвласник Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Якщо знищений війною житловий будинок чи квартира перебуває у спільній власності, заява про надання компенсації може бути подана одним із співвласників такого об’єкта. Така заява вважається поданою всіма співвласниками, за відсутності заперечень з їх боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк, коментуючи законопроєкт № 7198, який ВР скоро голосуватиме у другому читанні.

"У заяві, яка подається одним зі співвласників, буде вказуватися інформація щодо всіх співвласників. Така заява буде підставою для отримання компенсації кожним з них. Якщо ж хтось із них з цим не згоден, законопроєктом передбачений механізм подання заперечень", - пояснила вона.

Шуляк також нагадала, що громадяни матимуть право самостійно обрати географічну локацію для використання житлового сертифікату.

Ключовим показником тут буде лише сума коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна. Вона підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарацій від росії.

Нагадаємо,13 грудня 2022 року парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни після війни, моніторити якість виконання робіт.

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