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Шуляк розповіла як фіксуватимуть і компенсуватимуть зруйноване житло в окупації та на лінії фронту

Новость на русском →
Вівторок 14 лютого 2023 17:10
Шуляк розповіла як фіксуватимуть і компенсуватимуть зруйноване житло в окупації та на лінії фронту Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

У законопроекті №7198 про відшкодування зруйнованого чи пошкодженого житла, який уже почав розглядати парламент, передбачені особливості обстеження об’єктів, розташованих на окупованих територіях та на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, нині українці активно подають заявки на отримання компенсації онлайн через застосунок "Дія", втім існує проблема з фіксацією знищеного житла на тимчасово окупованих територіях за загальними правилами.

"Якщо житло перебуває на територіях тимчасової окупації, блокуванні, чи безпосередньо на лінії фронту: тут справді неможливо провести обстеження таких об’єктів за загальними правилами. І ризикувати задля цього однозначно не треба. Адже у законопроєкті №7198 ми передбачили, що особливості обстеження об’єктів, розташованих на таких територіях, має встановити уряд", - розповіла Шуляк.

Вона зазначила, що фіксація може відбуватись, наприклад, за матеріалами аерофотозйомки, або в якийсь інший спосіб, що буде визначений на підзаконному рівні.

"Головне - ці об’єкти будуть обстеженні. Хвилюватися за це не варто. А після підтвердження руйнувань, за результатами обстеження, власники зможуть отримати компенсацію на загальних підставах", - резюмувала Шуляк.

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