Як отримати допомогу при усиновленні дитини у "Дія": інструкція

Право на отримання допомоги при усиновленні дитини мають громадяни України, які постійно проживають на її території. Якщо дитину усиновлює подружжя, то право на цю допомогу має один із них, залежно від їхнього вибору.
Про те як отримати допомогу при усиновлені дитини у "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.
Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну усиновлену дитину на основі судового рішення про усиновлення. Звернення за призначенням допомоги потрібно подати протягом 12 місяців від дати, коли рішення про усиновлення набуло законної сили.
Як отримати послугу онлайн:
Заяву на отримання допомоги можна подати, надіславши рекомендований лист до місцевого органу соціального захисту населення або звернувшись до відповідних уповноважених осіб.
Необхідні документи для отримання послуги:
Отримання "Дія.Підпису":
Отримати кваліфікований електронний підпис можна у:
Рекомендується зберігати електронний ключ для підпису на змінному носії, наприклад, на флешці, для безпеки.
Міністерство цифрової трансформації України постійно вдосконалює портал і мобільний додаток "Дія", додаючи нові можливості для користувачів.
Серед доступних послуг у застосунку:
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