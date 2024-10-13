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Как получить помощь при усыновлении ребенка в "Дія": инструкция

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Право на получение помощи при усыновлении ребенка имеют граждане Украины, постоянно проживающие на ее территории. Если ребенка усыновляют супруги, то право на эту помощь имеет один из них, в зависимости от их выбора.

О том как получить помощь при усыновлении ребенка в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Как получить помощь при усыновлении ребенка

Помощь при усыновлении ребенка назначается на каждого усыновленного ребенка на основе судебного решения об усыновлении. Обращение за назначением помощи нужно подать в течение 12 месяцев с даты, когда решение об усыновлении вступило в законную силу.

Как получить услугу онлайн:

  • нажмите кнопку "Подать заявление" и войдите в систему, авторизовавшись;
  • укажите данные усыновленных детей, на которых хотите получить помощь;
  • выберите способ получения помощи;
  • внесите информацию о судебном решении об усыновлении;
  • просмотрите сформированное заявление, подпишите его с помощью электронной подписи или "Дія.Підпис" и отправьте в орган социальной защиты;
  • в разделе "Личный кабинет" на портале "Дія" вы сможете отслеживать статус рассмотрения вашего заявления;
  • уведомление о результатах рассмотрения также будет отправлено на вашу электронную почту.

Как получить услугу оффлайн

Заявление на получение помощи можно подать, отправив заказное письмо в местный орган социальной защиты населения или обратившись к соответствующим уполномоченным лицам.

Необходимые документы для получения услуги:

  • заявление усыновителя установленного образца. Необходимо также предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
  • копия свидетельства о рождении ребенка, выданного органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в запись о рождении на основании судебного решения об усыновлении;
  • копия судебного решения об усыновлении ребенка.

Как получить электронную подпись

Получение "Дія.Підпису":

  • откройте приложение "Дія" и перейдите в раздел "Меню" - выберите "Дія.Підпису";
  • нажмите "Активировать Дія.Підпис";
  • подтвердите свою личность через фотопроверку;
  • создайте 5-значный код для использования "Дія.Підпису".

Где получить КЭП

Получить квалифицированную электронную подпись можно в: 

  • ПриватБанк - получить КЭП можно онлайн или в отделении банка. Для клиентов эта услуга является бесплатной;
  • Ощадбанк - воспользуйтесь Telegram чатботом Ощадбанка, чтобы получить КЭП бесплатно;
  • личный кабинет "Вчасно" - подпись можно получить с помощью учетной записи, электронной почты и "Дія.Підпису" бесплатно;
  • Министерство внутренних дел и Государственная налоговая служба - выдают КЭП бесплатно;

Рекомендуется хранить электронный ключ для подписи на сменном носителе, например, на флешке, для безопасности.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины постоянно совершенствует портал и мобильное приложение "Дія", добавляя новые возможности для пользователей.

Среди доступных услуг в приложении:

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Дия