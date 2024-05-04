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Як оскаржити висновок ВЛК: відповідь Міноборони

Україна, Субота 04 травня 2024 16:04
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Як оскаржити висновок ВЛК: відповідь Міноборони Фото: військовозобов'язані в Україні можуть оскаржити рішення ВЛК (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Обмежено придатні військовозобов'язані і не тільки можуть оскаржити висновок ВЛК. Причому це можна зробити як через комісії вищого порядку, так і через суд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар директора Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксани Сухорукової в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням ВЛК і це проводиться через ВЛК вищого рівня.

"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" - пояснила вона.

Нововведення в наказ щодо ВЛК в Україні

Днями в Україні затвердили зміни до наказу №402, який визначає механізм проведення ВЛК військовозобов'язаних в Україні.

Така потреба виникла після того, як президент України Володимир Зеленський ще на початку квітня підписав закон, яким було скасовано статус "обмежено придатний" в Україні.

Тепер ця категорія має 9 місяців для проходження ВЛК по новій. Причому направлення на проходження ВЛК має видати ТЦК, де військовозобов'язаний стоїть на обліку.

Детальніше про особливості механізму розподілу "обмежено придатних" між "придатними" та "непридатними" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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