Самому йти не треба? В Міноборони пояснили, коли треба проходити ВЛК

Обмежено придатним військовозобов'язаним у зв'язку зі скасуванням цього статусу, треба протягом 9 місяців пройти ВЛК. Направлення на комісію має видати ТЦК, але є нюанс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар директора Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксани Сухорукової в ефірі телемарафону.

"Огляд люди (обмежено придатні, - ред) мають пройти протягом 9 місяців з дати вступу закону. Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", - розповіла вона.

Тобто, за її словами, механізм такий - військовозобов’язаний стоїть на обліку в ТЦК. У свою чергу, у ТЦК є інформація про статус "обмежено придатний" цього військовозобов’язаного. І ТЦК має повідомити людину, коли вона має пройти ВЛК і видати направлення.

Водночас Сухорукова вказала на важливий момент.

"В будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали обов’язок перепройти ВЛК на громадян. Тобто якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно", - констатувала посадовиця.

Скасування статусу "обмежено придатний" в Україні

На початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасував статус "обмежено придатний" в Україні. Для цієї категорії військовозобов'язаних тепер є 9 місяців для проходження та актуалізації щодо ВЛК.

Для більш коректного поділу колишніх "обмежено придатних" між "придатними" та "непридатними", Міноборони внесло зміни до відповідного наказу № 402, який регламентує перелік захворювань, що регулює придатність до служби.

Тепер для оцінки стану здоров'я військовозобов'язаного використовуються як наявність самих захворювань, так і рівень порушення функцій, викликаних ними. Докладніше - у матеріалі.