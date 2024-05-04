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Как обжаловать заключение ВВК: ответ Минобороны

Украина, Суббота 04 мая 2024 16:04
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Как обжаловать заключение ВВК: ответ Минобороны Фото: военнообязанные в Украине могут обжаловать решение ВЛК (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ограниченно пригодные военнообязанные и не только могут обжаловать заключение ВВК. Причем это можно сделать как через комиссии высшего порядка, так и через суд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксаны Сухоруковой в эфире телемарафона.

Она отметила, что решение ВВК может обжаловать любой человек, если он не согласен с решением ВВК и это проводится через ВВК более высокого уровня.

"Например, в районной, затем в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", - пояснила она.

Новвоведения в приказ по ВВК в Украине

На днях в Украине утвердили изменения в приказ №402, определяющий механизм проведения ВВК военнообязанных в Украине.

Такая необходимость возникла после того, как президент Украины Владимир Зеленский еще в начале апреля подписал закон, которым был отменен статус "ограниченно пригодный" в Украине.

Теперь у этой категории есть 9 месяцев для прохождения ВЛК по новой. Причем, направление на прохождение ВВК должен выдать ТЦК, где военнообязанный стоит на учете.

Подробнее об особенностях механизма распределения "ограниченно пригодных" между "пригодными" и "непригодными" - читайте в материале РБК-Украина.

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