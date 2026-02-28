Як окупанти катували жителів Херсона: подробиці з прокуратури

Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру двом місцевим жителям у співпраці з російськими окупантами та участі в тортурах громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Офісу Генпрокурора України .

Катівня в центрі Херсона

У 2022 році під час окупації російська влада влаштувала в центрі Херсона підвал, обладнаний за стандартами ФСБ Росії.

У цьому приміщенні утримували цивільних, прикутих до батарей, без доступу до вбиральні, в антисанітарних умовах і в повній ізоляції.

Катування і примус до зізнань

Окупанти застосовували до полонених електрострум, імітували розстріли, погрожували сексуальним насильством, щоб вибити зізнання про співпрацю з українськими правоохоронцями.

У липні один чоловік був викрадений, підданий тортурам і тримався в підвалі понад місяць, а в серпні його вивезли на вулицю.

Іншого жителя затримали у вересні, також били і катували струмом, вимагаючи зізнання в причетності до атак по російських позиціях.

Місцеві колаборанти

Улітку 2022 року двоє мешканців долучилися до структури окупантів і отримали посади в підрозділах спецоперацій та міжнародного відділу.

Їхнім завданням було виявлення та переслідування антиросійськи налаштованих мешканців Херсона.

Підозра прокуратури

Херсонська обласна прокуратура оголосила обом чоловікам підозру в державній зраді, участі в незаконному збройному формуванні та жорстокому поводженні з цивільними.