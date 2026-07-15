Як оформити спеціальне посвідчення для одержувачів соцдопомоги: роз’яснення ПФУ

Українці, яким призначено державну соціальну допомогу, можуть оформити спеціальне посвідчення. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
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Посвідчення видають особам, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".
Порядок оформлення, виготовлення та видачі таких посвідчень затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20 березня 2026 року №12-1. Документ набрав чинності 1 травня 2026 року.
Щоб отримати посвідчення, необхідно подати заяву на його виготовлення.
Зробити це можна:
Якщо одержувач державної соціальної допомоги є неповнолітнім або недієздатним, заяву можуть подати його батьки або інші законні представники.
У Пенсійному фонді зазначили, що готове посвідчення видаватиме той територіальний орган ПФУ, який заявник вкаже у заяві.
Нагадаємо, українці, які не мають права на пенсію, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Її призначають окремим категоріям громадян, зокрема людям віком від 65 років, особам з інвалідністю та дітям померлого годувальника, а розмір виплати залежить від статусу отримувача.
Також РБК-Україна розповідало, що Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги. Він передбачає нову систему підтримки малозабезпечених сімей, яка має об'єднати кілька чинних соціальних виплат в одну, а її розмір визначатимуть індивідуально з урахуванням потреб конкретного домогосподарства.