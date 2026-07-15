Как оформить специальное удостоверение для получателей соцпомощи: разъяснение ПФУ

Украинцы, которым назначена государственная социальная помощь, могут оформить специальное удостоверение. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Главное:
Удостоверения выдают лицам, получающим государственную социальную помощь в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" и "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью".
Порядок оформления, изготовления и выдачи таких удостоверений утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 марта 2026 №12-1. Документ вступил в силу 1 мая 2026 года.
Для получения удостоверения необходимо подать заявление на его изготовление.
Сделать это можно:
Если получатель государственной социальной помощи является несовершеннолетним или недееспособным, заявление могут подать его родители или другие законные представители.
В Пенсионном фонде отметили, что готовое удостоверение будет выдавать территориальный орган ПФУ, который заявитель укажет в заявлении.
Напомним, украинцы, не имеющие права на пенсию, могут получать государственную социальную помощь. Ее назначают отдельным категориям граждан, в том числе людям от 65 лет, лицам с инвалидностью и детям умершего кормильца, а размер выплаты зависит от статуса получателя.
Также РБК-Украина рассказывала, что Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о введении базовой социальной помощи. Он предусматривает новую систему поддержки малообеспеченных семей, которая должна объединить несколько действующих социальных выплат в одну, а ее размер определять индивидуально с учетом потребностей конкретного домохозяйства.