Як одягнутися на свято влітку: модні варіанти, які точно виділять вас із натовпу

Літня подія - чудова нагода приміряти щось особливе. Якщо ви запрошені на весілля, день народження, хрестини або стильну презентацію, зверніть увагу на ці 8 образів. У тренді - легкість, натуральні тканини, ніжні кольори та несподівані акценти.
РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки під ніком less_is_best_fashion розповідає, як одягнутися на особливу подію влітку 2025.
Лаконічний крій, тонкі бретелі та делікатний блиск - ідеальна база для літнього святкового образу. Щоб зробити таку сукню менш "домашньою", додайте ефектні аксесуари, підбори або накиньте зверху легкий жакет, шовковий шарф чи жилет.
Це розкіш без зусиль. Такий комплект має стильний і сучасний вигляд, особливо в ніжних або пастельних відтінках. Додайте мюлі, сумку-клатч і вишукані прикраси, і образ готовий навіть для презентації або вечері на терасі.
Розслаблений крій, натуральні тканини, пишна спідниця, вишивка або мереживо - ідеальний варіант для хрестин або неформального весілля на природі. Бохо - це свобода і жіночність, тому не бійтеся вибирати максі, волани та натуральні відтінки.
Світло-фіолетовий, ніжно-жовтий, м'ятний або пудрово-блакитний кольори, що освіжають і точно виділять вас серед інших. Оберіть костюм зі спідницею або штанами вільного крою. Такий образ матиме сучасний, але не надто офіційний вигляд.
Міні або міді довжина, натуральна тканина та ненав'язливий візерунок - чудовий вибір для денної події. Поєднуйте з босоніжками на низькому ходу, плетеною сумкою і стриманими прикрасами.
Класика, яку легко оновити за допомогою аксесуарів. Виберіть сорочку оверсайз або з легкої тканини, спідницю з розрізом. Додайте золоті сережки, лаконічні підбори або балетки - і ви матимете стриманий, елегантний образ.
Комбінація делікатності та прозорих фактур - дуже модний прийом цього сезону. Такий комплект має вишуканий вигляд і підходить навіть для вечірньої події. Доповніть образ підборами та маленькою сумочкою з блиском.
Сукня або вишита сорочка в сучасному виконанні - стильний і дуже доречний вибір для багатьох подій, особливо сімейних. Поєднуйте з лаконічним низом і сучасними аксесуарами, щоб образ мав свіжий та актуальний вигляд.
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