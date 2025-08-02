Как одеться на праздник летом: модные варианты, которые точно выделят вас из толпы

Летнее событие - отличный случай примерить что-то особенное. Если вы приглашены на свадьбу, день рождения, крестины или стильную презентацию, обратите внимание на эти 8 образов. В тренде - легкость, натуральные ткани, нежные цвета и неожиданные акценты.
РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником less_is_best_fashion рассказывает, как одеться на особое событие летом 2025.
Лаконичный крой, тонкие бретели и деликатный блеск - идеальная база для летнего праздничного образа. Чтобы сделать такое платье менее "домашним", добавьте эффектные аксессуары, каблуки или накиньте сверху легкий жакет, шелковый шарф или жилет.
Это роскошь без труда. Такой комплект выглядит стильно и современно, особенно в нежных или пастельных оттенках. Добавьте мюли, сумку-клатч и изысканные украшения, и образ готов даже для презентации или ужина на террасе.
Расслабленный крой, натуральные ткани, воланы, пышная юбка, вышивка или кружево - идеальный вариант для крестин или неформальной свадьбы на природе. Бохо - это свобода и женственность, поэтому не бойтесь выбирать макси, оборки и натуральные оттенки.
Светло-фиолетовый, нежно-желтый, мятный или пудрово-голубой цвета, которые освежают и точно выделят вас среди других. Выберите костюм с юбкой или брюками свободного кроя. Такой образ будет выглядеть современно, но не слишком официально.
Мини или миди длина, натуральная ткань и ненавязчивый узор - отличный выбор для дневного события. Сочетайте с босоножками на низком ходу, плетеной сумкой и сдержанными украшениями.
Классика, которую легко обновить с помощью аксессуаров. Выберите рубашку оверсайз или из легкой ткани, юбку - струящуюся или с разрезом. Добавьте золотые серьги, лаконичный каблук или балетки - и вы будете иметь сдержанный, элегантный образ.
Комбинация деликатности и прозрачных фактур - очень модный прием этого сезона. Такой комплект смотрится изысканно и подходит даже для вечернего события. Дополните образ каблуками и маленькой сумочкой с блеском.
Платье или вышитая рубашка в современном исполнении - стильный и очень уместный выбор для многих событий, особенно семейных. Сочетайте с лаконичным низом и современными аксессуарами, чтобы образ выглядел свежо и актуально.
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