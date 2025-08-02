ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как одеться на праздник летом: модные варианты, которые точно выделят вас из толпы

Суббота 02 августа 2025 07:15
UA EN RU
Как одеться на праздник летом: модные варианты, которые точно выделят вас из толпы Что надеть на свадьбу, день рождения или крестины летом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Летнее событие - отличный случай примерить что-то особенное. Если вы приглашены на свадьбу, день рождения, крестины или стильную презентацию, обратите внимание на эти 8 образов. В тренде - легкость, натуральные ткани, нежные цвета и неожиданные акценты.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником less_is_best_fashion рассказывает, как одеться на особое событие летом 2025.

Платье в бельевом стиле с акцентами

Лаконичный крой, тонкие бретели и деликатный блеск - идеальная база для летнего праздничного образа. Чтобы сделать такое платье менее "домашним", добавьте эффектные аксессуары, каблуки или накиньте сверху легкий жакет, шелковый шарф или жилет.

Шелковый костюм в пижамном стиле

Это роскошь без труда. Такой комплект выглядит стильно и современно, особенно в нежных или пастельных оттенках. Добавьте мюли, сумку-клатч и изысканные украшения, и образ готов даже для презентации или ужина на террасе.

Платье в стиле бохо

Расслабленный крой, натуральные ткани, воланы, пышная юбка, вышивка или кружево - идеальный вариант для крестин или неформальной свадьбы на природе. Бохо - это свобода и женственность, поэтому не бойтесь выбирать макси, оборки и натуральные оттенки.

Костюм небанального цвета

Светло-фиолетовый, нежно-желтый, мятный или пудрово-голубой цвета, которые освежают и точно выделят вас среди других. Выберите костюм с юбкой или брюками свободного кроя. Такой образ будет выглядеть современно, но не слишком официально.

Легкое платье из льна с принтом

Мини или миди длина, натуральная ткань и ненавязчивый узор - отличный выбор для дневного события. Сочетайте с босоножками на низком ходу, плетеной сумкой и сдержанными украшениями.

Белая рубашка и длинная черная юбка

Классика, которую легко обновить с помощью аксессуаров. Выберите рубашку оверсайз или из легкой ткани, юбку - струящуюся или с разрезом. Добавьте золотые серьги, лаконичный каблук или балетки - и вы будете иметь сдержанный, элегантный образ.

Платье в бельевом стиле и жилет из органзы

Комбинация деликатности и прозрачных фактур - очень модный прием этого сезона. Такой комплект смотрится изысканно и подходит даже для вечернего события. Дополните образ каблуками и маленькой сумочкой с блеском.

Образ с национальными мотивами

Платье или вышитая рубашка в современном исполнении - стильный и очень уместный выбор для многих событий, особенно семейных. Сочетайте с лаконичным низом и современными аксессуарами, чтобы образ выглядел свежо и актуально.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому