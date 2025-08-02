Как одеться на праздник летом: модные варианты, которые точно выделят вас из толпы
Летнее событие - отличный случай примерить что-то особенное. Если вы приглашены на свадьбу, день рождения, крестины или стильную презентацию, обратите внимание на эти 8 образов. В тренде - легкость, натуральные ткани, нежные цвета и неожиданные акценты.
РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником less_is_best_fashion рассказывает, как одеться на особое событие летом 2025.
Платье в бельевом стиле с акцентами
Лаконичный крой, тонкие бретели и деликатный блеск - идеальная база для летнего праздничного образа. Чтобы сделать такое платье менее "домашним", добавьте эффектные аксессуары, каблуки или накиньте сверху легкий жакет, шелковый шарф или жилет.
Шелковый костюм в пижамном стиле
Это роскошь без труда. Такой комплект выглядит стильно и современно, особенно в нежных или пастельных оттенках. Добавьте мюли, сумку-клатч и изысканные украшения, и образ готов даже для презентации или ужина на террасе.
Платье в стиле бохо
Расслабленный крой, натуральные ткани, воланы, пышная юбка, вышивка или кружево - идеальный вариант для крестин или неформальной свадьбы на природе. Бохо - это свобода и женственность, поэтому не бойтесь выбирать макси, оборки и натуральные оттенки.
Костюм небанального цвета
Светло-фиолетовый, нежно-желтый, мятный или пудрово-голубой цвета, которые освежают и точно выделят вас среди других. Выберите костюм с юбкой или брюками свободного кроя. Такой образ будет выглядеть современно, но не слишком официально.
Легкое платье из льна с принтом
Мини или миди длина, натуральная ткань и ненавязчивый узор - отличный выбор для дневного события. Сочетайте с босоножками на низком ходу, плетеной сумкой и сдержанными украшениями.
Белая рубашка и длинная черная юбка
Классика, которую легко обновить с помощью аксессуаров. Выберите рубашку оверсайз или из легкой ткани, юбку - струящуюся или с разрезом. Добавьте золотые серьги, лаконичный каблук или балетки - и вы будете иметь сдержанный, элегантный образ.
Платье в бельевом стиле и жилет из органзы
Комбинация деликатности и прозрачных фактур - очень модный прием этого сезона. Такой комплект смотрится изысканно и подходит даже для вечернего события. Дополните образ каблуками и маленькой сумочкой с блеском.
Образ с национальными мотивами
Платье или вышитая рубашка в современном исполнении - стильный и очень уместный выбор для многих событий, особенно семейных. Сочетайте с лаконичным низом и современными аксессуарами, чтобы образ выглядел свежо и актуально.
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