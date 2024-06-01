Як обрати університет для вступу: прості поради абітурієнтам та батькам

Насамперед - професія

Вибір університету повинен відштовхуватися від того, в якій ролі ви бачите себе в майбутньому. Тобто набагато простіше шукати заклад вищої освіти під спеціальність, ніж вступати за престижністю чи абикуди.

Однак погодьмося, що вибір місця для здобуття освіти - не з легких, і відповідно не завжди є шанс "влучити в яблучко" з першого разу. На такі випадки в Європі та США існує так званий "gap year".

Це рік, який ви можете провести без навчання, натомість краще пізнати свої бажання, інтереси та визначити орієнтири в професії. За цей час також можна краще підготуватися до вступних іспитів, зайнятися самоосвітою тощо.

В Україні така практика поки не дуже поширена, але краще точно визначитися зі своїми вподобаннями, ніж витрачати ресурси на навчання, яке не викликає інтересу.

Як обирати університет: ключове

Для початку оберіть власні критерії пошуку, вони можуть бути різними залежно від ваших можливостей і потреб. Професорка Іннола Новикова пропонує такі критерії:

наявність "бюджетних" місць та їхня кількість

вартість навчання в ЗВО

форма власності закладу: державний чи приватний

можливість вибору форми навчання в закладу освіти: денна, заочна, дистанційна, дуальна

географічне розташування ЗВО

наявність та надійність укриттів в ЗВО

Перевірити ці критерії можна на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Тут система збирає дані про різні університети із системи ЄДЕБО. Пошук закладу освіти можна здійснювати як за містом, де ви хочете навчатися, так і за спеціальністю.

Як знайти університет для вступу (скриншот)

Ресурс також зберігає дані про вступ минулих років. Тобто вступних може переглянути, які були коефіцієнти іспитів, кількість "бюджетних" місць, середній бал вступу на минулі роки. Ці показники допоможуть оцінити, чи варто подавати заяву в цей ВНЗ.

Показники, які можна переглянути перед подачею заяви в університет (скриншот)

Питання з укриттями варто уточнювати безпосередньо в ректораті чи деканаті. Ви також можете фізично відвідати університет до вступу, щоб ознайомитися з інфраструктурою.

Інформацію про дні "відкритих дверей" можна знайти на сайтах кожного університету окремо чи звернутися до представників з проханням провести екскурсію.

"Можуть бути й інші критерії, важливі при виборі ЗВО: наявність акредитації освітніх програм, на які планує вступити майбутній студент, рівень освіти викладачів, чи є в ЗВО освітні програми, які викладають іноземною мовою та багато інших, котрі важливі для кожного окремого вступника", - зазначає експертка.

Престижність університету відіграє роль?

Ще одним критерієм вибору Новикова вважає престижність ЗВО, статус у суспільстві, довіра до випускників закладу у роботодавців. Це можна перевірити за допомогою різних рейтингів, нижче наводимо їхні результати.

Популярність у мережі

Міжнародний рейтинг World Universities Web Ranking щороку досліджує якість та популярність вишів у мережі Інтернет. За цими результатами до десятки найкращих освітніх закладів України належать:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет "Львівська Політехніка"

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Сумський державний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Харківський національний університет радіоелектроніки

Популярність за різними критеріями

Впливовий ренкінг університетів QS World University Rankings аналізує заклади навчання за репутацією в академічному середовищі, результатами працевлаштування, ставлення роботодавців до випускників, зв'язками з міжнародною науковою мережею, відносною чисельністю іноземних викладачів і студентів тощо.

Серед українських ВНЗ відзначили такі:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний університет "Львівська політехніка"

Сумський державний університет

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Львівський національний університет імені Івана Франка

Харківський національний університет радіоелектроніки

Популярність за публікаціями

На основі наукометричної бази SciVerse Scopus університети оцінюють за числом наукових публікацій та кількості їх цитувань.

Станом на 2023 рік найкращими університетами є такі:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Сумський державний університет

Національний університет "Львівська політехніка"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Як обрати університет для вступу (фото: Freepik)

Водночас державний експерт з питань вищої освіти та освіти дорослих МОН Андрій Охрімовський вважає, що питання престижності та вибору навчального закладу залежить від цілей навчання.

"Дуже часто наші роботодавці не цікавляться змістом освіти. Вони, можливо, навіть звикли до того, що те, чого навчають в закладах вищої освіти, не відповідає їхнім потребам. І це також проблема нашого суспільства. Іноді роботодавці навіть не перевіряють, чи справжній диплом, а не надрукований десь за рогом за 50 гривень", - каже експерт.

Однак, за словами Охрімовського, здобуття освіти в топовому ВНЗ може сказати роботодавцеві про те, що людина змогла там навчатися та була готова платити чималі кошти за освіту.

Варто також зазначити, що лідерські місця в міжнародних рейтингах університетів посідають заклади з бездоганною репутацією та авторитетом.

"Вартість навчання в закладах, які входять в топ, може бути 50 чи 75 000 у. о. на рік. Очевидно, їхня репутація дозволяє їм встановлювати таку вартість. Люди, які мають належну платоспроможність, хочуть здобувати освіту там і готові платити, розуміють: роботодавці, в тих країнах, де вони планують використовувати свої знання, справді будуть оцінювати цей факт", - пояснює державний експерт.

Таким чином важливість престижності ВНЗ залежить від ставлення роботодавців певної країни чи компанії до цього фактору.

Мотивація вчитися

Ще одне важливе питання, яке варто поставити собі перед вступом, це питання мотивації та мети здобуття вищої освіти.

"Питання, як обрати університет залежить від того, яка мотивація того, хто хоче мати вищу освіту. Якщо під вищою освітою ми розуміємо сукупність знань, вмінь, компетентностей, то треба обирати такі університети, де вчитися буде складно, де є ризик відрахування", - радить Андрій Охрімовський.

Якщо мова про те, щоб отримати папірець без реальних знань, то маємо різну мотивацію, каже експерт.

"На жаль, у суспільстві дуже великий попит на папірець з розрахунку на те, що хтось допоможе, десь влаштують і щось буде якось робити, бо якось всі роблять. Але якщо ми хочемо будувати нову державу, необхідно від цієї парадигми відмовлятися. Тільки ми самі можемо зробити своє життя кращим, якщо будемо належним чином виконувати свої обов'язки на високому рівні", - підсумовує державний експерт з питань вищої освіти та освіти дорослих МОН.

Зворотний зв'язок

Напевно, найдієвішою порадою є пошук реальних відгуків про навчання в певному університеті. Для цього за допомогою соціальних мереж можна знайти студентів, які здобувають освіту в обраному ВНЗ, і поцікавитися їхньою думкою.

Найчастіше студенти стежать за офіційною сторінкою свого закладу навчання, тому їх можна знайти в підписниках університету чи за геолокацією, яку здобувачі ставлять на свої світлини.

Це допоможе сформувати повну картинку про навчання, дізнатися про підводні камені та зав'язати перші знайомства в новому колективі.