Как выбрать университет для поступления: простые советы абитуриентам и родителям

Прежде всего - профессия

Выбор университета должен отталкиваться от того, в какой роли вы видите себя в будущем. То есть гораздо проще искать заведение высшего образования под специальность, чем поступать по престижности или куда-нибудь.

Однако согласимся, что выбор места для получения образования - не из легких, и соответственно не всегда есть шанс "попасть в яблочко" с первого раза. На такие случаи в Европе и США существует так называемый "gap year".

Это год, который вы можете провести без обучения, лучше узнать свои желания, интересы и определить ориентиры в профессии. За это время можно лучше подготовиться к поступительным экзаменам, заняться самообразованием и тому подобное.

В Украине такая практика пока не очень распространена, но лучше точно определиться со своими предпочтениями, чем тратить ресурсы на обучение, не вызывающее интереса.

Как выбирать университет: ключевое

Для начала выберите собственные критерии поиска, они могут быть разными в зависимости от ваших возможностей и потребностей. Профессор Иннола Новикова предлагает следующие критерии:

наличие "бюджетных" мест и их количество

стоимость обучения в ЗВО

форма собственности заведения: государственное или частное

возможность выбора формы обучения в учебном заведении: дневная, заочная, дистанционная, дуальная

географическое расположение ЗВО

наличие и надежность укрытий в ЗВО

Проверить эти критерии можно на сайте Вступ.ОСВІТА.UA. Здесь система собирает данные о разных университетах системы ЕДЕБО. Поиск учебного заведения можно осуществлять как по городу, где вы хотите учиться, так и по специальности.

Как найти университет для поступления (скриншот)

Ресурс также сохраняет данные о поступлении прошлых лет. То есть, абитуриент может пересмотреть, какие были коэффициенты экзаменов, количество "бюджетных" мест, средний балл поступления в прошлые годы. Эти показатели помогут оценить, следует ли подавать заявление в этот вуз.

Показатели, которые можно просмотреть перед подачей заявления в университет (скриншот)

Вопросы с укрытиями следует уточнять непосредственно в ректорате или деканате. Вы также можете физически посетить университет до поступления, чтобы ознакомиться с инфраструктурой.

Информацию о днях "открытых дверей" можно найти на сайтах каждого университета отдельно или обратиться к представителям с просьбой провести экскурсию.

"Могут быть и другие критерии, важные при выборе ЗВО: наличие аккредитации образовательных программ, на которые планирует поступить будущий студент, уровень образования преподавателей, есть ли в ЗВО образовательные программы, которые преподают на иностранном языке и многие другие, которые важны для каждого отдельного абитуриента", - отмечает эксперт.

Престижность университета играет роль?

Еще одним критерием выбора Новикова считает престижность ЗВО, статус в обществе, доверие к выпускникам заведения у работодателей. Это можно проверить с помощью разных рейтингов, ниже приводим их результаты.

Популярность в сети

Международный рейтинг World Universities Web Ranking ежегодно исследует качество и популярность вузов в Интернете. По этим результатам в десятку лучших образовательных учреждений Украины входят:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный университет "Львовская политехника"

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Сумской государственный университет

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Популярность по разным критериям

Влиятельный ренкинг университетов QS World University Rankings анализирует учебные учреждения по репутации в академической среде, результатам трудоустройства, отношению работодателей к выпускникам, связям с международной научной сетью, относительной численностью иностранных преподавателей и студентов.

Среди украинских вузов отметили следующие:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Национальный университет "Львовская политехника"

Сумской государственный университет

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Популярность по публикациям

На основе наукометрической базы SciVerse Scopus университеты оценивают по числу научных публикаций и их цитированию.

По состоянию на 2023 год лучшими университетами являются:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Сумской государственный университет

Национальный университет "Львовская политехника"

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Как выбрать университет для поступления (фото: Freepik)

В то же время, государственный эксперт по вопросам высшего образования и образования взрослых МОН Андрей Охримовский считает, что вопрос престижности и выбора учебного заведения зависит от целей обучения.

"Очень часто наши работодатели не интересуются содержанием образования. Они, возможно, даже привыкли к тому, что то, чему учат в учреждениях высшего образования, не отвечает их потребностям. И это тоже проблема нашего общества. Иногда работодатели даже не проверяют, настоящий ли диплом, а не напечатан где-то за углом за 50 гривен", - говорит эксперт.

Однако, по словам Охримовского, получение образования в топовом вузе может сказать работодателю о том, что человек смог там учиться и был готов платить немалые средства за образование.

Следует отметить, что лидерские места в международных рейтингах университетов занимают заведения с безупречной репутацией и авторитетом.

"Стоимость обучения в заведениях, которые входят в топ, может быть 50 или 75 000 у.е. в год. Очевидно, их репутация позволяет им устанавливать такую стоимость: работодатели, в тех странах, где они планируют использовать свои знания, действительно будут оценивать этот факт", - объясняет государственный эксперт.

Таким образом, важность престижности вузов зависит от отношения работодателей определенной страны или компании к этому фактору.

Мотивация учиться

Еще один важный вопрос, который стоит задать перед поступлением, это вопрос мотивации и цели получения высшего образования.

"Вопрос, как выбрать университет, зависит от того, какая мотивация того, кому нужно высшее образование. Если под высшим образованием мы понимаем совокупность знаний, умений, компетентностей, то надо выбирать такие университеты, где учиться будет сложно, где есть риск отчисления", - советует Андрей Охримовский.

Если речь идет о том, чтобы получить бумажку без реальных знаний, то у нас разная мотивация, говорит эксперт.

"К сожалению, в обществе очень большой спрос на бумажку в расчете на то, что кто-то поможет, где-то устроят и что-то будет как-то делать, потому что как-то все делают. Но если мы хотим строить новое государство, необходимо от этой парадигмы отказываться. Только мы сами можем сделать свою жизнь лучше, если будем должным образом выполнять свои обязанности на высоком уровне", - заключает государственный эксперт по вопросам высшего образования и образования взрослых МОН.

Обратная связь

Наверное, самым действенным советом является поиск реальных отзывов об обучении в определенном университете. Для этого с помощью социальных сетей можно найти студентов, получающих образование в избранном вузе, и поинтересоваться их мнением.

Чаще всего студенты следят за официальной страницей своего учебного заведения, поэтому их можно найти в подписчиках университета или за геолокацией, которую соискатели ставят на свои фотографии.

Это поможет сформировать полную картинку об обучении, узнать подводные камни и завязать первые знакомства в новом коллективе.