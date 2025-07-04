Що буде з організмом, якщо їсти одне ківі перед сном 21 день? Відповідь вас здивує

Ківі - цей яскраво-зелений фрукт, який не лише смачний, а й може суттєво вплинути на якість сну, травлення, стан шкіри та загальне самопочуття. Дізнайтесь, що буде з організмом, якщо регулярно споживати ківі перед сном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку експерта з харчування Валерії Кардаш.

Що буде з організмом

За словами експерта, якщо з’їдати одне ківі перед сном протягом 21 дня, з організмом відбудеться кілька позитивних змін.

Покращення якості сну

Ківі містить серотонін, який допомагає регулювати цикл сну.

Дослідження показали, що ківі допомагає:

засинати швидше

спати довше

зменшити кількість нічних пробуджень

Підтримка травлення

Ківі містить актинидин - це фермент, який допомагає розщеплювати білки. Також фрукт полегшує травлення та зменшує здуття, особливо після вечері.

Антиоксидантний захист

Один ківі містить велику кількість вітаміну C та інших антиоксидантів. А це своєю чергою:

зміцнює імунітет

підтримує шкіру

допомагає клітинам відновлюватись уночі

Регулювання рівня цукру в крові

Низький глікемічний індекс у ківі не викликає різких стрибків цукру. Також це чудовий варіант для перекусу перед сном, якщо хочеться чогось солодкого.

Мʼякий проносний ефект

Ківі багате на клітковину, тому сприятиме регулярному випорожненню, особливо вранці. Особливо корисний при легких закрепах.

Експерт додала, що в результаті через 21 день, вірогідно, ви помітите:

легше засинаєте й будете краще спати

покращиться травлення

стан шкіри покращиться

знизиться рівень стресу

Кому не можна їсти ківі

Людям з алергією

Ківі - потужний алерген. У деяких людей він викликає:

свербіж у роті й горлі

набряк язика чи губ

висип або навіть анафілактичний шок

Особливо часто алергія на ківі проявляється у дітей.

При гастриті, виразці або підвищеній кислотності шлунка

Ківі містить багато кислот, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунка та погіршувати стан.

У таких випадках ківі краще виключити або з’їдати дуже рідко та в малих кількостях.

При синдромі подразненого кишечника або діареї

Ківі має послаблюючий ефект через високий вміст клітковини, тож при діареї може погіршити ситуацію.

Дітям до 1 року

Через можливу алергічну реакцію педіатри не рекомендують давати ківі немовлятам у перший рік життя.