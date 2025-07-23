Как выбрать спелые абрикосы и не купить "кисляк": вот на что обратите внимание
Лето - время сладких и сочных абрикосов. Однако, важно знать, как не ошибиться в выборе и насладиться настоящим вкусом плодов.
РБК-Украина сообщает, на что нужно обратить внимание при выборе абрикосов в магазине и на рынке.
Цвет
Абрикос должен быть оранжевым или золотистым, без зеленых участков. Зеленый оттенок свидетельствует о недозрелости. Тогда как интенсивный яркий цвет указывает на сладкий вкус абрикосов.
Красные "щечки" - хороший знак, но не главный показатель спелости.
Текстура и упругость
Спелый абрикос должен быть немного мягким на ощупь, но не перезрелым. Если кожура слишком твердая - плод еще зреет, а слишком мягкий - может быть перезрелым или уже портится.
Избегайте плодов с синяками, морщинами или подозрительными пятнами - это признаки порчи.
Аромат
Спелые абрикосы имеют интенсивный, сладкий фруктовый аромат, который слышен даже на расстоянии. Именно это является маркером качества.
Если плод не пахнет - вероятно, еще не созрел или сорван раньше времени.
Крупные абрикосы часто сочнее, но не всегда самые вкусные. Вкус больше зависит от сорта и спелости, чем от размера.
Никогда не покупайте очень блестящие или идеальные на вид абрикосы - часто они обработаны для "красоты". Необходимо мыть их тщательно - даже домашние абрикосы могут иметь остатки пыли, земли или вредных веществ.
Не употребляй косточки - в них есть амигдалин, который в организме превращается в цианид, что очень токсично. Лучше покупать с рук у местных фермеров в сезон.
Как хранить абрикосы
Если абрикосы не спелые, когда вы принесете их домой, оставьте их на столе на день-два. Когда они созреют, храните их в холодильнике и наслаждайтесь в течение нескольких дней.
Вы также можете хранить в морозильной камере. Чтобы заморозить абрикосы, положите их в кипяток (при желании снимите кожуру), разрежьте пополам, удалите косточку и заморозьте в плотно закрытом контейнере или пакете. Хранить их так можно до 3 месяцев.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Food network и Bon appetit.
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