Як обрати органічну продукцію: рекомендації покупцям від "Держпродспоживслужби"

Для продажу органічної продукції в Україні існують визначені правила. На упаковці товару повинен бути нанесений відповідний державний логотип.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Держпродспоживслужбу".
Це сільськогосподарська продукція, у тому числі харчові продукти та корми, отримані в результаті органічного виробництва, а саме виготовлена відповідно до затверджених правил (стандартів - ред.), які передбачають заборону використання пестицидів, синтетичних речовин, регуляторів росту, штучних харчових добавок, ГМО та тощо.
Як зазначають у "Держпродспоживслужбі", обов’язковим елементом маркування органічної продукції є кодовий номер, що розміщується під державним логотипом для органічної продукції та містить:
"Окрім того, чинним українським законодавством визнаються сертифікати, що засвідчують органічне виробництво та/або обіг органічної продукції згідно із законодавством іншої країни", - йдеться в повідомленні.
У "Держпродспоживслужбі" нагадали, що тільки орган іноземної сертифікації повинен бути внесеним до Переліку органів іноземної сертифікації. Він оприлюднений на вебпорталі відомства.
"Це означає, що на упаковці продукції можуть бути нанесені державний логотип та/або офіційний логотип органічних продуктів іншої країни", - інформують "Держпродспоживслужбі".
Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що робити у разі, якщо у покупця викрали речі із камери схову у магазині.
Напередодні ми розповідали, в яких випадках не можна захистити свої права при покупці продуктів.
Крім того "Держпродспоживслужба" давала рекомендації стосовно того, що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу.
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