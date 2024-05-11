Очікування та реальність у магазинах: що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу
Продаж продуктів з чітко вказаним маркуванням ваги або літражу товару не вважається обважуванням покупців магазинами. Якщо точні дані не вказані, споживач має право звернутись зі скаргою до Держспродспоживслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
У Держпродспоживслужбі зазначають, що останнім часом до них часто надходять звернення щодо ваги товару.
"Звичний продукт, звична упаковка, звична ціна, але - якщо придивитися, то вага менше від звичної. Це, наприклад цукор або крупа - всі звикли до кілограмової пачки, а там вже написано 850 грам", - йдеться в повідомленні.
Як зауважують у службі, якщо вагу на маркуванні товару вказано вірно (навіть якщо це не відповідає очікуванням споживача) порушення законодавства з боку суб’єкта господарювання немає.
"Кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання входить до переліку обов’язкової інформації про харчові продукти, тому радимо споживачам уважно читати інформацію на маркуванні товару для прийняття зваженого вибору", - наголошують у Держпродспоживслужбі.
Зокрема зазначається, що якщо споживач виявив, що вага товару не відповідає інформації, що зазначена на маркуванні, він може звернутись до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.
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