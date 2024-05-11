ua en ru
Сб, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Очікування та реальність у магазинах: що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу

Україна, Субота 11 травня 2024 11:56
UA EN RU
Очікування та реальність у магазинах: що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу Фото: покупка продуктів на вагу в Україні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Продаж продуктів з чітко вказаним маркуванням ваги або літражу товару не вважається обважуванням покупців магазинами. Якщо точні дані не вказані, споживач має право звернутись зі скаргою до Держспродспоживслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що останнім часом до них часто надходять звернення щодо ваги товару.

"Звичний продукт, звична упаковка, звична ціна, але - якщо придивитися, то вага менше від звичної. Це, наприклад цукор або крупа - всі звикли до кілограмової пачки, а там вже написано 850 грам", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують у службі, якщо вагу на маркуванні товару вказано вірно (навіть якщо це не відповідає очікуванням споживача) порушення законодавства з боку суб’єкта господарювання немає.

"Кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання входить до переліку обов’язкової інформації про харчові продукти, тому радимо споживачам уважно читати інформацію на маркуванні товару для прийняття зваженого вибору", - наголошують у Держпродспоживслужбі.

Зокрема зазначається, що якщо споживач виявив, що вага товару не відповідає інформації, що зазначена на маркуванні, він може звернутись до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вага Магазини Товари
NEWS
Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям
Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям
DAILY
"Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна "Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти