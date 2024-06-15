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Адміністрація несе відповідальність: як діяти, якщо в магазині вкрали речі із комірки зберігання

Україна, Субота 15 червня 2024 08:41
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Адміністрація несе відповідальність: як діяти, якщо в магазині вкрали речі із комірки зберігання Фото: що робити при крадіжці речей з камери зберіхання ( freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у комірках схову. У разі крадіжки особистих речей з камери зберігання необхідно відразу ж викликати адміністрацію закладу і поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Держпродспоживслужбу".

Як наголошують у відомстві, у такому разі зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у розмірі їх вартості.

"Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально", - рекомендують у "Держпродспоживслужбі".

Зазначається, що якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, споживач має право звернутися з відповідним позовом до суду.

"Пам'ятайте головне, що залишення речей у камері схову в магазині - це право, а не обов’язок покупця", - нагадують у "Держпродспоживслужбі".

Напередодні ми розповідали, в яких випадках не можна захистити свої права при покупці продуктів.

Також "Держпродспоживслужба" давала рекомендації стосовно того, що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу.

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Держпродспоживслужба Магазини
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