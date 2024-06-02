В яких випадках не можна захистити свої права при покупці продуктів: відповідь Держпродспоживслужби
Коли споживач купує товари та послуги через мережу Інтернет у фізичних осіб, він може зіштовхнутись із проблемами захисту своїх прав, якщо продукт виявиться неякісним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.
Зазначається, що платформи спільного доступу і дошки оголошень в мережі Інтернет є сторінками для розміщення оголошень, у тому числі і оголошень фізичних осіб (громадян), які не є суб’єктами господарювання.
У Держпродспоживслужбі наголошують, що у випадку придбання громадянином товару чи замовлення послуги у іншої фізичної особи, їх взаємовідносини не підпадають під регулювання Закону України "Про захист прав споживачів".
Тому у відомства відсутні правові підстави для вжиття будь-яких заходів до таких продавців.
Водночас у повідомленні нагадують, що суб'єктами господарювання є:
- господарські організації - юридичні особи, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, та мають найменування, яке містить інформацію про його організаційно-правову форму (ТОВ, ПП, АТ, ПАТ тощо);
- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці (ФОП).
У Держпродспоживслужбі закликали споживачів свідомо підходити до вибору товару і замовлення послуг, оскільки повноваження із захисту прав споживачів відомства поширюються тільки на діяльність продавців, зареєстрованих в установленому порядку та які працюють офіційно, відповідно до вимог законодавства.
Права споживачів
Нещодавно ми розповідали, як добитися грошей за неякісний товар.
Також Держпродспоживслужба давала рекомендації стосовно того, що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу.
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