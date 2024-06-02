В яких випадках не можна захистити свої права при покупці продуктів: відповідь Держпродспоживслужби

Коли споживач купує товари та послуги через мережу Інтернет у фізичних осіб, він може зіштовхнутись із проблемами захисту своїх прав, якщо продукт виявиться неякісним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Зазначається, що платформи спільного доступу і дошки оголошень в мережі Інтернет є сторінками для розміщення оголошень, у тому числі і оголошень фізичних осіб (громадян), які не є суб’єктами господарювання.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що у випадку придбання громадянином товару чи замовлення послуги у іншої фізичної особи, їх взаємовідносини не підпадають під регулювання Закону України "Про захист прав споживачів".

Тому у відомства відсутні правові підстави для вжиття будь-яких заходів до таких продавців.

Водночас у повідомленні нагадують, що суб'єктами господарювання є:

господарські організації - юридичні особи, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, та мають найменування, яке містить інформацію про його організаційно-правову форму (ТОВ, ПП, АТ, ПАТ тощо);

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці (ФОП).

У Держпродспоживслужбі закликали споживачів свідомо підходити до вибору товару і замовлення послуг, оскільки повноваження із захисту прав споживачів відомства поширюються тільки на діяльність продавців, зареєстрованих в установленому порядку та які працюють офіційно, відповідно до вимог законодавства.