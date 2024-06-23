Как выбрать органическую продукцию: рекомендации покупателям от "Госпродпотребслужбы"

Для продажи органической продукции в Украине есть определенные правила. На упаковке товара должен быть нанесен соответствующий государственный логотип.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Госпродпотребслужбу".
Это сельскохозяйственная продукция, в том числе пищевые продукты и корма, полученные в результате органического производства, а именно изготовленная в соответствии с утвержденными правилами (стандартами - ред.), предусматривающими запрет использования пестицидов, синтетических веществ, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, ГМО и тому подобное.
Как отмечают в "Госпродпотребслужбе", обязательным элементом маркировки органической продукции является кодовый номер, который размещается под государственным логотипом для органической продукции и содержит:
"Кроме того, действующим украинским законодательством признаются сертификаты, подтверждающие органическое производство и/или обращение органической продукции согласно законодательству другой страны", - говорится в сообщении.
В "Госпродпотребслужбе" напомнили, что только орган иностранной сертификации должен быть внесен в Перечень органов иностранной сертификации. Он обнародован на веб-портале ведомства.
"Это означает, что на упаковке продукции могут быть нанесены государственный логотип и/или официальный логотип органических продуктов другой страны", - информируют "Госпродпотребслужбе".
Напомним, недавно сообщалось, что делать в случае, если у покупателя похитили вещи из камеры хранения в магазине.
Накануне мы говорили, в каких случаях нельзя защитить свои права при покупке продуктов.
Кроме того "Госпродпотребслужба" давала рекомендации относительно того, что следует знать потребителям при покупке продуктов на вес.
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