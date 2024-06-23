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Як обрати органічну продукцію: рекомендації покупцям від "Держпродспоживслужби"

Україна, Неділя 23 червня 2024 08:15
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Як обрати органічну продукцію: рекомендації покупцям від "Держпродспоживслужби" Фото: як обрати органічну продукцію в Україні (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Для продажу органічної продукції в Україні існують визначені правила. На упаковці товару повинен бути нанесений відповідний державний логотип.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Держпродспоживслужбу".

Що таке органічна продукція

Це сільськогосподарська продукція, у тому числі харчові продукти та корми, отримані в результаті органічного виробництва, а саме виготовлена відповідно до затверджених правил (стандартів - ред.), які передбачають заборону використання пестицидів, синтетичних речовин, регуляторів росту, штучних харчових добавок, ГМО та тощо.

Як зазначають у "Держпродспоживслужбі", обов’язковим елементом маркування органічної продукції є кодовий номер, що розміщується під державним логотипом для органічної продукції та містить:

  • акронім, що ідентифікує державу походження;
  • написи "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", "органік", та будь-які однокореневі та/або похідні слова від цих слів з префіксами "біо-", "еко-" тощо будь-якими мовами;
  • реєстраційний код органу сертифікації, що здійснив сертифікацію органічного виробництва.

"Окрім того, чинним українським законодавством визнаються сертифікати, що засвідчують органічне виробництво та/або обіг органічної продукції згідно із законодавством іншої країни", - йдеться в повідомленні.

У "Держпродспоживслужбі" нагадали, що тільки орган іноземної сертифікації повинен бути внесеним до Переліку органів іноземної сертифікації. Він оприлюднений на вебпорталі відомства.

"Це означає, що на упаковці продукції можуть бути нанесені державний логотип та/або офіційний логотип органічних продуктів іншої країни", - інформують "Держпродспоживслужбі".

Як обрати органічну продукцію: рекомендації покупцям від &quot;Держпродспоживслужби&quot;Фото: приклад європейського логотипу - "Євролисток" (dpss.gov.ua)

Права споживача в Україні

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що робити у разі, якщо у покупця викрали речі із камери схову у магазині.

Напередодні ми розповідали, в яких випадках не можна захистити свої права при покупці продуктів.

Крім того "Держпродспоживслужба" давала рекомендації стосовно того, що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу.

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